Вебинар «Решение проблем швейного производства с использованием САПР «Грация» состоится 12 апреля, сообщает пресс-служба выставочной компании «РЛП-Ярмарка».

На предстоящем вебинаре будут предложены средства САПР «Грация» для решения следующих проблем:

· Длительный процесс разработки лекал;

· Медленное размножение лекал;

· Поиск высококвалифицированного конструктора;

· Длительный процесс проектирования раскладок лекал и неэкономное использование материалов;

· Сложность определения времени и стоимости изготовления изделий;

· Расчет заработной платы швей;

· Контроль использования материалов;

· Мониторинг процесса выполнения производственных заказов.

Во время трансляции спикер вебинара Андрей Ещенко ответит на заданные вопросы слушателей.

Вебинар пройдет 12 апреля в 16:00 МСК, регистрация по ссылке:

https://room.etutorium.com/register/9a49344e5573ed773e0a44865573ed773e0a0294.

Тема «Проблемы швейного производства и их решение с использованием САПР «Грация» получит продолжение на семинаре 30 августа в рамках 49-ой Федеральной оптовой ярмарки товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности «Текстильлегпром» (29 августа – 1 сентября 2017 г.) в Москве на ВДНХ.

Фото предоставлено компанией НПО «Грация».



