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В преддверии «Текстильлегпром» пройдет вебинар НПО «Грация»
05.04.2017 10:23
Вебинар «Решение проблем швейного производства с использованием САПР «Грация» состоится 12 апреля, сообщает пресс-служба выставочной компании «РЛП-Ярмарка».
На предстоящем вебинаре будут предложены средства САПР «Грация» для решения следующих проблем:
· Длительный процесс разработки лекал;
· Медленное размножение лекал;
· Поиск высококвалифицированного конструктора;
· Длительный процесс проектирования раскладок лекал и неэкономное использование материалов;
· Сложность определения времени и стоимости изготовления изделий;
· Расчет заработной платы швей;
· Контроль использования материалов;
· Мониторинг процесса выполнения производственных заказов.
Во время трансляции спикер вебинара Андрей Ещенко ответит на заданные вопросы слушателей.
Вебинар пройдет 12 апреля в 16:00 МСК, регистрация по ссылке:
https://room.etutorium.com/register/9a49344e5573ed773e0a44865573ed773e0a0294.
Тема «Проблемы швейного производства и их решение с использованием САПР «Грация» получит продолжение на семинаре 30 августа в рамках 49-ой Федеральной оптовой ярмарки товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности «Текстильлегпром» (29 августа – 1 сентября 2017 г.) в Москве на ВДНХ.
Фото предоставлено компанией НПО «Грация».
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