Накануне 48-ой федеральной ярмарки «Текстильлегпром» пройдет вебинар Андрея Бурматикова, организованный выставочной компанией «РЛП-Ярмарка», сообщается в пресс-релизе мероприятия.

На вебинере в ходе онлайн трансляции впервые будут представлены визуальные образы трендов в моде сезона весна-лето 2018.

Андрей Бурматиков – ведущий эксперт индустрии моды, консультант по бизнес-процессам маркетинга, ассортиментной политики, визуального мерчендайзинга в сфере производства и ритейла товаров моды.

Вебинар пройдет 24 января в 12:00 МСК, регистрация по ссылке на сайте выставочной компании «РЛП-Ярмарка»: http://www.legpromexpo.ru/events/index.php?content=videos.

Во время трансляции спикер ответит на заданные вопросы.

Семинары Андрея Бурматикова «Коммерческие направления в тенденциях мужской и детской моды сезона весна-лето 2018» и «Коммерческие направления в тенденциях женской моды сезона весна-лето 2018» состоятся 15 и 16 февраля в Москве.

Напоминаем, 48-ая Федеральная оптовая ярмарка товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности «Текстильлегпром» пройдет 14 – 17 февраля 2017 года в Москве на ВДНХ в павильонах 69 и 75.

В рамках Деловой программы ярмарки пройдут мастер-классы Натальи Чиненовой «Внедрение технологий эффективных оптовых продаж. Расчет оборачиваемости, календарный план производства, поставок и продаж» и «Управление розничными продажами. Матрица продаж и товарный классификатор, влияние на эффективность продаж и оптимизацию» 14 и 15 февраля; семинар по новому уровню автоматизации проектирования и производства одежды САПР «Грация» 15 февраля и др.

Фото лифлета по трендам весна-лето 2018 предоставлено Андреем Бурматиковым.