Вебинар Натальи Чиненовой впервые транслировался не из студии выставочной компании «РЛП-Ярмарка», а из Франции, сообщают организаторы.

Тема вебинара - «Оптовые и розничные продажи – визуальный мерчендайзинг и логистический инструментарий для увеличения продаж». Наталья Чиненова рассказала, как оптимально совместить offline и online продажи в рознице и опте и ответила на многочисленные вопросы.

Посмотреть вебинар Натальи Чиненовой можно по ссылке на официальном канале ярмарки «Текстильлегпром» на YouTube: https://youtu.be/6x9hjD-hWWM.

Наталья Чиненова – ведущий специалист российского ритейла, консультант по организации франчайзинга, розничных и оптовых продаж Fashion Consulting Group; методический руководитель магистратуры «Менеджмент и маркетинг в индустрии моды» Высшей Школе Экономики.

Напоминаем, что мастер-классы Натальи Чиненовой «Как снизить товарные остатки и увеличить оптовые продажи при помощи логистики» и «Розничные продажи. Визуальный мерчендайзинг – как предлагать и продавать товары в условиях изменения поведения потребителей» пройдут соответственно 29 и 30 августа в рамках 49-ой Федеральной ярмарки «Текстильлегппром».

Оптовая ярмарка товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности «Текстильлегпром», состоится 29 августа – 1 сентября 2017 года в Москве на ВДНХ в павильонах 69 и 75.

В рамках Деловой программы ярмарки заявлены: семинары Андрея Бурматикова по тенденциям в женской, мужской и детской моды сезона «осень-зима 2018/19; семинар по решению проблем швейного производства с использованием САПР «Грация»; XI конкурс на соискание премии «Мода России» и 39-й Международный конкурс «Экзерсис» и др.

Фотография предоставлена пресс-службой выставочной компании «РЛП-Ярмарка».