Накануне 48-ой федеральной ярмарки «Текстильлегпром» пройдет вебинар Натальи Чиненовой, посвященный внедрению эффективных технологий оптовых продаж и управлению розничными продажами, сообщает пресс-служба выставочной компании «РЛП-Ярмарка».

Наталья Чиненова — ведущий специалист российского ритейла, консультант по организации франчайзинга, розничных и оптовых продаж Fashion Consulting Group.

Вебинар пройдет 20 декабря 2016 г. в режиме онлайн-трансляции в 12:00 МСК, регистрация и вопросы спикеру по ссылке на сайте компании «РЛП-Ярмарка»: http://www.legpromexpo.ru/events/index.php?content=videos.

Первая часть вебинара будет посвящена оптовым продажам: как изменились сезоны продаж; как связать производственный цикл с потребностями опта; как внедрить технологии оптовых продаж в каждой конкретной компании и увеличить продажи в штуках и многое другое.

Во второй части вебинара будут рассмотрены вопросы управления розничными продажами, что нужно закупать или производить. А именно, как понять: чего же конкретно хочет покупатель именно нашего магазина; как выявить, за что потребители «голосуют» рублем и почему наши товары не продаются так хорошо, как было запланировано и другие вопросы.

Напоминаем, что мастер-классы Натальи Чиненовой «Внедрение технологий эффективных оптовых продаж. Расчет оборачиваемости, календарный план производства, поставок и продаж» и «Управление розничными продажами. Матрица продаж и товарный классификатор, влияние на эффективность продаж и оптимизацию» состоятся 14 и 15 февраля 2017 года.

48-я Федеральная оптовая ярмарка товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности «Текстильлегпром» пройдет 14–17 февраля 2017 года в Москве на ВДНХ в павильонах 69 и 75.

В рамках деловой программы ярмарки пройдут семинары по коммерческим тенденциям в моде сезона весна-лето 2018 А. Бурматикова по новому уровню автоматизации проектирования и производства одежды САПР «Грация» и др.

Фотография предоставлена пресс-службой выставочной компании «РЛП-Ярмарка».