28.12.2016 20:49

Налог на доходы для швейных предприятий Приднестровья, работающих на давальческом сырье, снизят с 7,71% до 4,98%, пишет ИА «Новости Приднестровья».

Поправка к закону «О дополнительных мерах, направленных на стабилизацию экономики Приднестровской Молдавской Республики» принят в первом чтении. Она нацелена на снижение налоговой нагрузки для швейных предприятий, использующих давальческое сырье.

Ставка налога на доходы для организаций, работающих по этой схеме, составляет 7,71% с учетом повышающего коэффициента. При этом показатели рентабельности компаний часто оказываются ниже суммы налога.

«Данные показывают, что на «Вестра» рентабельность за последние три года не превышала 6,52%, а сумма налога на доходы в семь раз больше размера прибыли до налогообложения», — говорится в пояснительной записке к поправке. Такая же ситуация на предприятиях «Одема» и Рыбницкая швейная фабрика.

После отмены повышающего коэффициента ставка налога на доходы для швейной отрасли составит 4,98%.