24.07.2017 22:53

Фитнес-коллекция Warp Knit из нейлоновых нитей от Adidas доступна в оффлайн-магазинах бренда, пишет Buro 24/7.

Коллекция бесшовной одежды Adidas Warp Knit появилась в продаже в оффлайн-магазинах марки и частично на сайте компании. Линейка предназначена для занятий фитнесом и выполнена из нейлоновых нитей.

Леггинсы, майки и футболки с длинным рукавом, вошедшие в коллекцию, плотно облегают тело и создают компрессионный эффект. Стоимость изделий варьируется от 3,99 тыс. руб. до 5,99 тыс. руб.

Лицом коллекции стала модель Карли Клосс.

Adidas Group является одним из мировых лидеров индустрии спортивных товаров и предлагает широкий ассортимент продукции брендов: Adidas, Reebok, Taylor Made, Rockport и Reebok-CCM Hockey. Штаб-квартира компании находится в городе Херцогенаурах (Германия), в компании работают более 46 тыс. сотрудников по всему миру.