3-я Международная выставка тканей и текстильных материалов «Интерткань» пройдет с 28 по 30 августа 2017 года
Новости
НачалоНовостиВ продажу поступила одежда от сети быстрого питания KFC
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
29 августа - 1 сентября 2017 года. Текстильлегпром, Деловая программа, Мода России, Экзерсис RZN Fashion Week – 2017 пройдет в Рязани с 5 по 7 октября 2017 года Рейтинг@Mail.ru

В продажу поступила одежда от сети быстрого питания KFC

20.07.2017  23:14

KFC выпустила собственную линейку одежды из футболок и свитшотов, пишет «Лента».

Американская сеть быстрого питания KFC захватывает новые рынки. В этом году компания выпустила собственную линейку одежды с изображением полковника Сандерса и промо-надписями. Коллекцию из футболок и свитшотов дополнили аксессуары и украшения, также связанные с профилем деятельности KFC.

Лозунг коллекции: «Оденься так, будто ты еще не обедал».

В будущем компания планирует обращаться к известным дизайнерам и брендам для сотрудничества.

Просмотров: 141
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1345 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте