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В продажу поступила одежда от сети быстрого питания KFC
20.07.2017 23:14
KFC выпустила собственную линейку одежды из футболок и свитшотов, пишет «Лента».
Американская сеть быстрого питания KFC захватывает новые рынки. В этом году компания выпустила собственную линейку одежды с изображением полковника Сандерса и промо-надписями. Коллекцию из футболок и свитшотов дополнили аксессуары и украшения, также связанные с профилем деятельности KFC.
Лозунг коллекции: «Оденься так, будто ты еще не обедал».
В будущем компания планирует обращаться к известным дизайнерам и брендам для сотрудничества.
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