20.07.2017 23:14

KFC выпустила собственную линейку одежды из футболок и свитшотов, пишет «Лента».

Американская сеть быстрого питания KFC захватывает новые рынки. В этом году компания выпустила собственную линейку одежды с изображением полковника Сандерса и промо-надписями. Коллекцию из футболок и свитшотов дополнили аксессуары и украшения, также связанные с профилем деятельности KFC.

Лозунг коллекции: «Оденься так, будто ты еще не обедал».

В будущем компания планирует обращаться к известным дизайнерам и брендам для сотрудничества.