24.01.2017 07:12

Рост продаж сопутствующих товаров в сети магазинов «Обувь России» по итогам 2016 года составил 5% в годовом сопоставлении, говорится в сообщении ритейлера.

На сегодняшний день направление сопутствующих товаров в магазинах «Обуви России» представлено сумками, кожгалантерейной продукцией, средствами по уходу за обувью, товарами для дома, текстильной и чулочно-носочной продукцией, средствами по уходу за ногами, — всего более 4500 товарных позиций.

Как подчеркнули в компании, наиболее высоким спросом у покупателей пользуются товары для дома под брендом Westfalika Home. По данным руководителя отдела сопутствующих товаров ГК «Обувь России» Ольги Даниловой, за 2016 год компания продала более 170 тысяч товаров на сумму более 190 млн рублей, что на 25% больше, чем в 2015 году. «В этом году мы значительно расширили ассортимент постельного белья, в том числе и за счет комплектов российских производителей. В 2017 году планируем развивать линейку дальше и добавить комплекты из поплина, который отличается высокой прочностью», подчеркнула она.

Также в 2016 году компания расширила линейку сумок и включила в ассортимент магазинов Westfalika модели из натуральной кожи российских производителей. В 2017 году «Обувь России» планирует вводить этот ассортимент в розничные сети Rossita и Emilia Estra.