20.02.2017 07:06

В 2015 году на экспорт ушло около 14% всего произведенного в России золота, тогда как в прошлом году доля экспорта упала до 7,6%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Пробирной палаты.

В целом, по данным ведомства, в 2016 году экспорт золота из РФ снизился на 43%, до 22,4 тонны, против 39,4 тонны годом ранее. Итогов 2016 года по общему объему производства золота в РФ Минфин еще не публиковал, но за 11 месяцев производство составляло 267,65 тонн (8,6 млн тройских унций, на уровне годичной давности), а годовой прогноз Союза золотопромышленников РФ - 295-297 тонн.

Основным покупателем золота на внутреннем рынке является ЦБ.