|
|
В прошлом году доля золота, экспортированного из РФ, упала до 7,6%
20.02.2017 07:06
В 2015 году на экспорт ушло около 14% всего произведенного в России золота, тогда как в прошлом году доля экспорта упала до 7,6%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Пробирной палаты.
В целом, по данным ведомства, в 2016 году экспорт золота из РФ снизился на 43%, до 22,4 тонны, против 39,4 тонны годом ранее. Итогов 2016 года по общему объему производства золота в РФ Минфин еще не публиковал, но за 11 месяцев производство составляло 267,65 тонн (8,6 млн тройских унций, на уровне годичной давности), а годовой прогноз Союза золотопромышленников РФ - 295-297 тонн.
Основным покупателем золота на внутреннем рынке является ЦБ.
|© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте