03.03.2017 06:57

ГК «Детский мир» опубликовал аудированные финансовые результаты по МСФО (IFRS) за 2016 год, завершившийся 31 декабря.

Как говорится в сообщении компании, выручка группы в отчетный период выросла на 31,4%, до 79,5 млрд руб., по сравнению с 60,5 млрд руб. в 2015 году. Сопоставимые продажи (alternative like-for-like) сети магазинов «Детский мир» в России увеличились на 12,3%, в том числе сопоставимый рост числа чеков составил 6,0% и сопоставимый рост размера среднего чека 5,9%. Валовая прибыль выросла на 23,8% до 27,1 млрд руб. по сравнению с 2015 годом; валовая рентабельность составила 34,1%.

Доля коммерческих, общехозяйственных и административных расходов в проценте от выручки сократилась с 25,9% до 23,7% благодаря повышению операционной эффективности и сокращению расходов

Показатель скорректированная EBITDA вырос на 32,6% до 8,2 млрд руб. по сравнению с 6,2 млрд руб. в 2015 году, маржа скорректированной EBITDA составила 10,3%. Показатель EBITDA без учета корректировок составил 8,2 млрд руб.

Показатель скорректированная прибыль за год вырос на 74,8% до 3,8 млрд руб. по сравнению с 2015 годом. Прибыль за год без учета корректировок составила 3,8 млрд руб.

Показатель скорректированный чистый долг/скорректированная EBITDA снизился до 1,4х по сравнению с 1,7х на конец 2015 года.

Как прокомментировал показатели генеральный директор компании «Детский мир» Владимир Чирахов, таким образом, в прошлом году группа заработала рекордную сумму прибыли за год – 3,8 млрд руб. и выплатила рекордную за всю историю компании сумму дивидендов – 4,4 млрд руб., что является еще одним подтверждением высокой инвестиционной привлекательности бизнеса.