Розмари Турман, главный редактор Teora Magazine, провела вводную лекцию о модных тенденциях. Мероприятие посетила корреспондент ИА «РИА Мода» Ирина Щелкунова.

На днях на территории творческого пространства «Символ» состоялась совместная вечеринка площадки и журнала Teora Magazine. Гости смогли подготовиться к наступающему Новому году, отметить день рождения бренда Teora, а так же стать слушателями первой лекции курса Trend Watching. Организаторы считают, что курс будет полезен профессионалам индустрии моды, владельцам собственного бизнеса, журналистам, практикующим стилистам и «простым обывателям».

Первую лекцию «Тренды осени/зимы 2016–2017. Как создать гардероб наступающего сезона?» провела главный редактор Teora Magazine, преподаватель курсов Fashion Business и Fashion Styling Британской высшей школы дизайна Розмари Турман. Розмари рассказала об актуальных тенденциях будущего года, пояснила, почему не стоит «гнаться» за новинками подиума, как в новом сезоне выглядеть стильно, как работать со своей фигурой, как выбрать «хороший» масс-маркет и сформировать базовый гардероб и провела подробный обзор как классических, так и совершенно неожиданных стилевых решений, показав примеры, как привнести в повседневный образ актуальные тренды, не рискуя при этом быть непонятой.

«Принять себя и понять, что тебе нужно, намного важнее, чем слушать чужие советы», — считает Розмари. Она советует последовать общей тенденции и начать составление собственного гардероба с базовых вещей. Причем, отнестись к этому нужно серьезно, как к дневнику питания, например. Буквально, начать записывать то, что ты носишь каждый день, как часто, чем обусловлен выбор, проанализировать свои привычки, тогда последующие покупки будут более осознанными. Перед походом в магазин Розмари тоже советует составить список, причем максимально подробный. И прийти к собственному списку must-have, разбавив это несколькими акцентами на основе актуальных тенденций. Приятно отметить, большое внимание было уделено слушателям, которые активно задавали вопросы и делились своими впечатлениями от увиденного. Многие отметили, что лекция особенно актуальна сейчас, во время предновогодней суеты и праздничных распродаж.

От теории перешли к практике. Стилист Ксения Изумруд показала, как за час с помощью несложных приемов создать праздничный образ, макияж и легкую укладку. А так же вместе с гостями «разобрала» последние подиумные тенденции.

Полученные знания гости могли применить на небольшом маркете, устроенном в пространстве. А напоследок гостей ждал кулинарный воркшоп и дегустация от домашней кондитерской Chloe family.

Фотографии предоставлены организаторами.