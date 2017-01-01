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В работе Международной бизнес-платформы по аутсорсингу для текстильной промышленности приняли участие 24 компании из Армении

21.11.2017  22:29

24 компании из Армении были представлены на Международной бизнес-платформе по аутсорсингу для текстильной промышленности Bee-together.ru, сообщает портал «АрмИнфо».

Производители одежды и обуви приняли участие в мероприятии в рамках программы ООН Unido по повышению конкурентоспособности экспортно-ориентированных отраслей Армении за счет модернизации и расширения доступа к рынку. Благодаря этой программе армянским компаниям удалось достигнуть предварительных договоренностей с крупнейшими торговыми марками России.

Мероприятие состоялось 15–16 ноября в Москве, в гостинице Рэдиссон Славянская.

Проект Bee-together.ru, организованный по инициативе Русской ассоциации фешен-индустрии (РАФИ), стал профессиональной площадкой для прямого и эффективного сотрудничества представителей брендов и производственных предприятий. За два дня в рамках бизнес-платформы 224 посетителя из 81 российской fashion-компании провели 992 деловых встречи с представителями фабрик из России, Армении, Белоруссии, Узбекистана, Индии, Китая, Германии, Бангладеш, Польши, Пакистана и Казахстана.

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