Экспозиция тренд-холла будет представлена во время проведения «Текстильлегпром» с 29 августа по 1 сентября 2017 года на втором этаже павильона №75 ВДНХ, сообщает АО «Текстильэкспо».

Организаторами проекта «Новые и новейшие технологии в текстильной и легкой промышленности» выступают Национальная ассоциация предприятий текстильной и легкой промышленности (НАПТЛП) и АО «Текстильэкспо».

Цель : повышение конкурентоспособности российских производителей товаров текстильной и легкой промышленности путем использования новейших технологий, материалов и оборудования.

Реализация : проект будет представлен во время проведения 49-й Ярмарки «Текстильлегпром» с 29 августа по 1 сентября 2017 года. Экспозиция тренд-холла на втором этаже павильона №75 станет эффективным механизмом привлечения особого внимания к продукции его участников.

Методы : демонстрация самых передовых технологий текстильной и легкой промышленности на примере продукции флагманов отечественного производства, использующих высокотехнологичные российские и зарубежные материалы и оборудование, а также обзор последних мировых достижений в этой области.

Основные направления : высокотехнологичные ткани, мембраны, оборудование, безниточное производство, утеплители, фурнитура, высокотехнологичный трикотаж, новейшие цифровые технологии, аутсорсинг (образец фабрики будущего), сертификация, контроль качества.

Список участников тренд-холла: «Айрис», Bask, «Гамма», Dragon Fly, Jacote, «Книт», Norsoyan, Mercury, Shelter, Sporttex, «Текстайм-Адвентум», «Трансметалл», «Швеймаш» и другие компании.

Фотография предоставлена организаторами.