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В рамках 49-й ярмарки «Текстильлегпром» будет презентован тренд-холл «Новые и новейшие технологии в текстильной и легкой промышленности»
08.08.2017 15:15
Экспозиция тренд-холла будет представлена во время проведения «Текстильлегпром» с 29 августа по 1 сентября 2017 года на втором этаже павильона №75 ВДНХ, сообщает АО «Текстильэкспо».
Организаторами проекта «Новые и новейшие технологии в текстильной и легкой промышленности» выступают Национальная ассоциация предприятий текстильной и легкой промышленности (НАПТЛП) и АО «Текстильэкспо».
Цель: повышение конкурентоспособности российских производителей товаров текстильной и легкой промышленности путем использования новейших технологий, материалов и оборудования.
Реализация: проект будет представлен во время проведения 49-й Ярмарки «Текстильлегпром» с 29 августа по 1 сентября 2017 года. Экспозиция тренд-холла на втором этаже павильона №75 станет эффективным механизмом привлечения особого внимания к продукции его участников.
Методы: демонстрация самых передовых технологий текстильной и легкой промышленности на примере продукции флагманов отечественного производства, использующих высокотехнологичные российские и зарубежные материалы и оборудование, а также обзор последних мировых достижений в этой области.
Основные направления: высокотехнологичные ткани, мембраны, оборудование, безниточное производство, утеплители, фурнитура, высокотехнологичный трикотаж, новейшие цифровые технологии, аутсорсинг (образец фабрики будущего), сертификация, контроль качества.
Список участников тренд-холла: «Айрис», Bask, «Гамма», Dragon Fly, Jacote, «Книт», Norsoyan, Mercury, Shelter, Sporttex, «Текстайм-Адвентум», «Трансметалл», «Швеймаш» и другие компании.
Фотография предоставлена организаторами.
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