39-ый Международный конкурс молодых дизайнеров «Экзерсис» состоится 29 августа 2017 года в Москве на ВДНХ, сообщает пресс-служба выставочной компании «РЛП-Ярмарка».

Оргкомитет проекта приглашает студентов профильных учебных заведений и молодых специалистов принять участие в 39-ом Международном конкурсе молодых дизайнеров одежды «Экзерсис».

Конкурс «Экзерсис» – российский молодежный проект, на котором представляются профессиональные pret-a-porter коллекции, отвечающие требованиям мировых недель моды.

Номинации конкурса – «молодежная одежда», «мужская одежда», «деловая одежда», «маленькое платье», «одежда из денима», «дизайнер – производственная фирма».

Гран-при Конкурса – денежный грант в размере 200 000 рублей от ПАО «Рослегпром», ООО «РЛП-Ярмарка», НПО «Грация», Проекта «Экзерсис», компании «Юнсен» и Научного центра «Ассоль».

Главный приз в каждой номинации конкурса – авторская статуэтка «Золотая модель».

Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 10 июля 2017 года.

В название «Экзерсис» (в переводе с французского – «упражнение») мэтром Вячеславом Зайцевым был вложен большой смысл. Для того, чтобы наступило время профессионалов, нужны молодые, талантливые и дерзкие дизайнеры, которые имели бы возможность «упражняться» на профессиональной площадке. И этой платформой с 1995 года является «Экзерсис».

Все эти годы как социально ответственный проект «Экзерсис» предоставляет молодым дизайнерам все новые и новые возможности, для профессионального становления и позволяет внести свой вклад в развитие и имидж российской модной индустрии. Это – региональные конкурсы, стажировки и консультации специалистов, брифинги жюри, совместные проекты с текстильными предприятиями, образовательные и инновационные проекты, проекты по использованию маркетинговых технологий и др.

На подиуме «Экзерсис» молодые дизайнеры учатся откликаться на волнующие события, глобальные изменения в мире, внедрение новых технологий, демонстрируя сопричастность своими коллекциями. Меняются сами. Понимают запросы «своего потребителя». Оттачивают авторский почерк, превращая свое имя в коммерческий актив. Им доверяют свой имидж крупные компании, к примеру, «Билайн».

Профессиональное жюри и совет партнеров конкурса – Владимир Зубец (бутик-ателье «Мастерская Классического Костюма»), Сергей Сысоев (ТМ Sergey Sysoev), Элина Андросова (Центр поддержки и развития индустрии моды), Ирина Ашкинадзе (Неделя моды «Дефиле на Неве»), Людмила Мезенцева (ТМ «Веретено»), Юлия Мятковская (ТМ F5), Андрей Ещенко (НПО «Грация», г-н Акашдип Сингх (компания «Вулкан-А»), Татьяна Ковалева (журнал «Ателье», Валентина Кузнецова (Информационное агентство «РИА Мода»), Станислав Ли (компания Royal Dress forms), Илья Тихонов (проект ModaNews.ru) и др.

Партнерами Конкурса выступают НПО «Грация» (сертификат на САПР «Грация»); компания Royal Dress forms / Italy Design (профессиональные портновские манекены); компании «Юнсен» и «ВулканА» (сертификаты на ткани); «Мастерская Классического Костюма», ТМ Sergey Sysoev, ТМ «Веретено») и ТМ F5 (стажировки); проект «Свободные художники Петербурга» (подарочные издания книг); Издательский Дом «Конлига Медиа» (профессиональные сборники и книги); Информационное агентство «РИА Мода» (сертификат на размещение видеосюжета); проект ModaNews.ru (сертификат на публикацию развернутого интервью); Дизайн-студии «Нить Ариадны» (сувенирная продукция); НЦ «Ассоль» (сертификат на САПР «Ассоль») и др.

Среди информационных партнеров – Информационное агентство «РИА Мода», Интернет-порталы «РЛП-Ярмарка» и «Рослегпром», журнал «Ателье» и Интернет-проект ModaNews.ru (ИД «Конлига Медиа»), Модный magazine (ЗАО «Аргументы и факты»), FMD, «Модная Россия», «Российский деловой реестр», «Сарафан 24.ру», Moda24/7, PROfashion, «Осинка», ProCapitaliSt, FashionUnited, FashionEducation, Intermoda.ru, Творческий lifestyle журнал «Ilike Today», «Швейная промышленность» и др.

Фотография предоставлена пресс-службой выставочной компании «РЛП-Ярмарка».