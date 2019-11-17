В рамках апрельского слета коллекционеров на «Кристалле» пройдет серия мастер-классов

Участников мастер-классов научат украшать страусиные яйца, реставрировать картины и фарфор в Пасхальную неделю, сообщают организаторы.

Одним из мероприятий, запланированных на 21-23 апреля, станет трехдневный мастер-класс, посвященный реставрации фарфора. На нем мастер-реставратор научит гостей работать с вазами и скульптурами. Участников семинара познакомят с основными способами, которые используются при реставрации фарфора, а также покажут инструменты и материалы, используемые для реставрации, научат правильно оценивать масштаб предстоящих работ и устранять дефекты фарфоровых изделий. Все желающие не только смогут увидеть процесс реставрации своими глазами, но и сами поучаствовать в нем.

Два мастер-класса, которые запланированы на 22 и 23 апреля, будут посвящены реставрации живописи. Их проведет студентка пятого курса факультета реставрации Российской Академии живописи, ваяния и зодчества И. Глазунова Светлана Голодяевская. Картины, отреставрированные Светланой, сейчас находятся в Государственном Историческом музее, музее-заповеднике «Дмитровский Кремль» и во множестве частных коллекций. Первый мастер-класс будет посвящен реставрации станковой темперной живописи. На нем посетители узнают о способах удаления потемневшей лаковой пленки. На втором Светлана Голодяевская покажет, как устранять прорывы холста картин.

Поскольку в этот раз слет коллекционеров приходится на Пасхальную неделю, один из мастер-классов, который проведет мастерская «Венец творения», будет посвящен украшению пасхальных яиц. Участников этого курса, который будет проходить в течение всех трех дней слета, научат резьбе на яичной скорлупе. В работе будут использованы не только куриные, но и страусиные яйца. Всем желающим будут выданы инструменты и яичная скорлупа, на которой они смогут потренироваться в создании узоров. Другой мастер-класс по украшению пасхальных яиц будет посвящен росписи яиц узорами и в технике монотипии, для которой характерны тонкость цветовых решений, плавность и мягкость очертаний рисунка. В этой технике сначала узоры создаются маслами и красками на поверхности воды, а затем переносятся на яйца.

Первый всероссийский слет коллекционеров прошел 11-12 февраля 2017 года с большим успехом. На ярмарке было представлено множество любопытных и редких экспонатов, разделенных по темам: нумизматика, филателия, фалеристика, бонистика, филокартия, букинистика, винтажные украшения, игрушки, грампластинки и многое другое. На втором слете была организована выставка парфюмерии с экспонатами из частной коллекции Ирины Воробьевой, а главным событием стала экспозиция от российского путешественника, писателя и художника Федора Конюхова. На его счету – девять книг о путешествиях и более 3 тыс. картин. На выставке были представлены картины Конюхова, а также одежда, в которой он совершал свои экспедиции и восхождения.

Даты проведения слетов в 2017 году:

21-23 апреля;

19-21 мая;

22-24 сентября;

20-22 октября;

17-19 ноября;

22-24 декабря.

Адрес: ул. Самокатная, 4, стр. 9.

Организаторы: ВЦ «Кристалл Экспо».

Фотографии предоставлены организаторами.