В показе Fashion AIDS Line приняли участие более 20 ведущих дизайнеров страны, сообщает пресс-центр BFW.

На подиуме Belarus Fashion Week дизайнеры представили образы, вдохновленные философией официального международного символа борьбы со СПИДом — красной ленточкой. В знак причастности глобальной проблемы к Беларуси лента дополнена орнаментом.

Сергей Кручинин, консультант по коммуникации и работе с общественностью ЮНЭЙДС в Беларуси, отметил, что такие акции, как Fashion AIDS Line дают обществу понять, что ВИЧ-инфекция уже не смертельный приговор, а хроническое заболевание. «К сожалению, мы все еще боремся за права людей, живущих с ВИЧ, - рассказал он. - Наши модели вышли в масках. Это знак того, что еще не все люди с положительным ВИЧ-статусом ощущают себя в безопасности. Опасение дискриминации мешает сдать многим из нас тест на ВИЧ. Поэтому девиз нашего конкурса: «Знать свой ВИЧ-статус — это модно!»

Лучшие дизайнерские образы акции Fashion AIDS Line были отмечены ценными призами от организаторов и партнеров. Номинантов определили члены жюри:

Анастасия Дедович — главный редактор журнала «ЭШ»,

Ольга Барабанщикова — основательница бренда Сandy Lady,

Дмитрий Сурский — председатель союза дизайнеров,

Светлана Боровская — Посол Доброй воли ЮНЭЙДС в Беларуси, телеведущая, актриса,

Жан Ив Бушарди — Представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН),

Светлана Костенко — главный редактор журнала «Ателье» (Россия),

Янина Гончарова — руководитель BFW, председатель РОО «Белорусская палаты моды»,

Вера Ильенкова — координатор Объединенной Программы ООН по ВИЧ/СПИДу в Республике Беларусь (ЮНЭЙДС) - председатель жюри.

В номинации «Самая оригинальная маска» отмечена дизайнера Таня Тур. Главный редактор журнала «ЭШ» Анастасии Дедович объявила, что призом для дизайнера будет публикация о бренде на страницах глянцевого издания.

За «Лучший перформанс» Татьяна Ефремова была награждена сертификатом на покупку фурнитуры от компании «Фурком.by». Основательница бренда Сandy Lady Ольга Барабанщикова, которая преподнесла награду, подчеркнула, что о проблеме дискриминации нужно чаще говорить с использованием разных сфер, в том числе и через сферу моды. Благодаря этому люди с ВИЧ-статусом будут чувствовать себя комфортно.

В номинации «Этностиль» лучшей стала модельер бренда poet.ka, дизайнер Екатерина Кабанова. Председатель союза дизайнеров Дмитрий Сурский вручил ей сертификат на покупку фурнитуры от компании «Фурком.by» и поблагодарил за то, как модельер обыграла семантику цвета в наряде.

Награда «За лучшую идею» присуждена Игорю Плетневу. Представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) Жан Ив Бушарди, поделился тем, что сразу отметил идею дизайнера.

Виктория Рамонис и Ольга Горолевич получили приз от главного редактора журнала «Ателье» Светланы Костенко. О белорусских модельерах скоро выйдет статья в российском издании. Гостья Belarus Fashion Week также обратила внимание на важность освещения проблемы ВИЧ/СПИДа в средствах массовой информации. В 2001 году Светлана Костенко была удостоена премии в конкурсе ЮНИСЕФ «Журналисты против СПИДа» за свою статью в журнале Cosmopolitan, которая называлась «3 года жизни с ВИЧ». «На этом конкурсе я вспомнила свою героиню. Она до сих пор жива. Ее жизнь сложилась весьма и весьма позитивно. И я желаю всем людям, которые столкнулись с этой проблемой не терять веру в жизнь, веру в себя и веру в хороших людей», — сказала Светлана.

Посол Доброй воли ЮНЭЙДС, телеведущая, актриса Светлана Боровская вручила награду «За единство с ЮНЭЙДС» дизайнеру Екатерине Тикоте.

Высшей награды гран-при удостоились сразу три бренда. Это Historia Naturalis, ScapegoaT_404 и Davidova.

В апреле 2018 года модельеры примут участие в дефиле в рамках VI Международной конференции по вопросам ВИЧ/СПИДа в Восточной Европе и Центральной Азии, которое пройдет в Москве. А также отправятся на мастер-класс к одному из всемирно известных дизайнеров, которые сотрудничают с ЮНЭЙДС. Уже известно, что познакомиться лично они смогут либо с Кеннетом Коулом, либо с Викторией Бэкхэм. Номинации Гран-при вручали Янина Гончарова, руководитель Belarus Fashion Week, председатель РОО «Белорусская палаты моды», и Вера Ильенкова, координатор Объединенной Программы ООН по ВИЧ/СПИДу в Республике Беларусь (ЮНЭЙДС), председатель жюри.

Фотографии предоставлены пресс-центром BFW.