Новый сезон Kids’ Fashion Days BFW пройдет 12-14 мая 2017 года в НВЦ «Белэкспо», сообщает пресс-центр BFW.

Показы детской моды Kids’ Fashion Days BFW — независимое профессиональное мероприятие, в котором принимают участие производители детской одежды, обуви и аксессуаров от ведущих компаний, дизайнеров Беларуси, а также зарубежных брендов.

Организатором мероприятия выступает Республиканская общественная организация «Белорусская палата моды», агентство PR и коммуникаций «Открытый подиум». Партнер Kids’ Fashion Days BFW - Театр мод Kids` Podium.

В этом году радовать публику будет почти 30 дизайнеров и брендов из Беларуси, России и из-за рубежа: Matre6ki, Надя Чернякова, You are 4 Me, Acoola, Cavandoli, Ирина Сазанович, Monica, Historia, Ange Etolies kids, NS New style, Polina Golub, Мария Гоголева, Fiadkovich Olga, Ксения Кухарева, Марина Ужастова, Дарья Мугако, Валерия Крыса, «Даная», Вероника Канашевич, Nasha, ТМ «Оранжевый верблюд», Галина Бирюкова, Ольга Лютыч, Leya.me, Хрустальная Нимфа, Екатерина Протасевич, ТМ «Франтишка» ОАО «Жлобинскиая швейная фабрика».

Помимо ориентированности на моду и продвижение брендов, мероприятие Kids’ Fashion Days BFW также носит благотворительный характер — это ежегодный проект «От детей к детям». В этом сезоне все средства от продажи билетов будут направлены на помощь и поддержку детей из ГУ «РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии».

Впервые в рамках проекта «От детей к детям» пройдет благотворительный показ с участием семей медийных персон Беларуси, популярных исполнителей, знаменитых спортсменов, представителей дипломатического корпуса.

Фотография предоставлена организаторами.