21.04.2017 07:10

Как говорится в сообщении Минпромторга, 21-23 апреля 2017 года в ТРЦ «Афимолл Сити» пройдет конференция Fashion Tech Week, на которой будут представлены текущие разработки успешных представителей индустрии моды России.

На протяжении трех дней мероприятия специально для гостей Fashion Tech Week будет проходить интерактивная выставка передовых fashion-tech проектов. Посетители смогут познакомиться с проектами и опробовать на себе fashion-продукты будущего. Также на территории площадки будет расположена выставка молодых российских дизайнеров одежды от High Hat Market.

Как напоминают в министерстве, Follow The Fabrika - это механизм, позволяющий дизайнерам одежды получать грандиозный опыт и множество необходимых контактов для дальнейшей работы, а главное - возможность побороться за финальный приз (участие в MFW в 2018 году, а также стажировку во Франции).

Смотр работ дизайнеров состоит из трёх этапов. С ноября 2016 по июнь 2017 года на платформе Follow The Fabrika» проходят отборочные туры конкурсантов. После полуфинала у дизайнеров будет два месяца для подготовки конкурсного задания от жюри, чтобы побороться за главный приз. Таким образом, победители каждого четверть финала встретятся в июле и августе 2017 года и продолжат борьбу за возможность выйти в финал.