Выставка пройдет в центральном помещении «Хлебозавода» (Showroom 3) и продлится два дня, сообщают организаторы.

На выставке свои последние работы покажут тридцать российских брендов. Корнеры будут разделены на три секции: high fashion, streetwear и casual. Главная цель мероприятия – «познакомить представителей российской и зарубежной модной индустрии с достойными дизайнерскими марками».

Напоминаем, форум новой модной индустрии Be In Open пройдет в Москве на «Хлебозаводе» 3 и 4 июня.

Фотография предоставлена организаторами.