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В рамках форума Be In Open состоится выставка современных российских дизайнеров.
29.05.2017 16:47
Выставка пройдет в центральном помещении «Хлебозавода» (Showroom 3) и продлится два дня, сообщают организаторы.
На выставке свои последние работы покажут тридцать российских брендов. Корнеры будут разделены на три секции: high fashion, streetwear и casual. Главная цель мероприятия – «познакомить представителей российской и зарубежной модной индустрии с достойными дизайнерскими марками».
Напоминаем, форум новой модной индустрии Be In Open пройдет в Москве на «Хлебозаводе» 3 и 4 июня.
Фотография предоставлена организаторами.
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