Семинар «САПР «Грация» - новый уровень автоматизации проектирования и производства одежды» 15 февраля проведет Андрей Ещенко, коммерческий директор НПО «Грация», сообщают организаторы.

САПР «Грация» предлагает специальные комплекты для разных категорий пользователей – предприятий, ателье и конструкторских бюро, фрилансеров, любителей шитья, учебных заведений и студентов. Каждый комплект включает программы, предназначенные для эффективного решения задач определенного пользователя, и учитывает специфику его работы. По мере развития можно легко перейти на другой комплект.

Программа семинара:

1.Презентация САПР «Грация»:

Полная автоматизация конструкторской подготовки: построение лекал любых изделий по любой методике конструирования, автоматическое размножение по размерам и ростам и на индивидуальные фигуры, быстрое внесение изменений.

Построение экономичных и технологичных раскладок в ручном, автоматическом и комбинированном режимах, сокращение времени и экономия материалов.

Автоматизация технологической подготовки производства для оперативного составления технологических последовательностей изготовления и схем разделения труда, расчета стоимости изготовления и заработной платы швей.

Автоматизация решения задач Учета, Планирования и Управления для задания производственного плана, анализа обеспеченности ресурсами, контроля выполнения и предоставления руководству информации для оперативного принятия решений.

2. Опыт успешного использования САПР «Грация».

3. Преимущества «Грации» в сравнении с другими САПР.

Вход на семинар свободный. Каждый участник семинара получит сертификат, дающий право на установку соответствующего комплекта САПР «Грация» на 6 месяцев бесплатно для апробации или скидку 10% при приобретении.

На протяжении восьми сезонов компания «Грация» учреждает для победителей и участников конкурсов «Экзерсис» и «Мода России» интеллектуальный приз – Систему Автоматизированного ПРоектирования и подготовки производства швейных изделий САПР «Грация».

Приглашаем посетить 48 Федеральную оптовую ярмарку товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности «Текстильлегпром», которая пройдет 14 – 17 февраля 2019 года в Москве на ВДНХ в павильонах 69 и 75.

В рамках Деловой программы ярмарки также пройдут мастер-классы Натальи Чиненовой «Внедрение технологий эффективных оптовых продаж. Расчет оборачиваемости, календарный план производства, поставок и продаж» и «Управление розничными продажами. Матрица продаж и товарный классификатор, влияние на эффективность продаж и оптимизацию» – 14 и 15 февраля 2017 г.; семинары Андрея Бурматикова «Коммерческие направления в тенденциях женской, мужской и детской моды сезона «весна-лето 2018» – 15 и 16 февраля.

Напоминаем, 48-ая Федеральная оптовая ярмарка товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности «Текстильлегпром» пройдет 14 – 17 февраля 2017 года в Москве на ВДНХ в павильонах 69 и 75.

В рамках Деловой программы ярмарки пройдут мастер-классы Натальи Чиненовой «Внедрение технологий эффективных оптовых продаж. Расчет оборачиваемости, календарный план производства, поставок и продаж» и «Управление розничными продажами. Матрица продаж и товарный классификатор, влияние на эффективность продаж и оптимизацию» 14 и 15 февраля; семинары Андрея Бурматикова «Коммерческие направления в тенденциях женской, мужской и детской моды сезона «весна-лето 2018» – 15 и 16 февраля.

Фото предоставлены НПО «Грация».