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В рамках ярмарки «Текстильлегпром» состоится семинар «САПР «Грация» - новый уровень автоматизации проектирования и производства одежды»
30.01.2017 17:55
Семинар «САПР «Грация» - новый уровень автоматизации проектирования и производства одежды» 15 февраля проведет Андрей Ещенко, коммерческий директор НПО «Грация», сообщают организаторы.
САПР «Грация» предлагает специальные комплекты для разных категорий пользователей – предприятий, ателье и конструкторских бюро, фрилансеров, любителей шитья, учебных заведений и студентов. Каждый комплект включает программы, предназначенные для эффективного решения задач определенного пользователя, и учитывает специфику его работы. По мере развития можно легко перейти на другой комплект.
Программа семинара:
1.Презентация САПР «Грация»:
2. Опыт успешного использования САПР «Грация».
3. Преимущества «Грации» в сравнении с другими САПР.
Вход на семинар свободный. Каждый участник семинара получит сертификат, дающий право на установку соответствующего комплекта САПР «Грация» на 6 месяцев бесплатно для апробации или скидку 10% при приобретении.
На протяжении восьми сезонов компания «Грация» учреждает для победителей и участников конкурсов «Экзерсис» и «Мода России» интеллектуальный приз – Систему Автоматизированного ПРоектирования и подготовки производства швейных изделий САПР «Грация».
Приглашаем посетить 48 Федеральную оптовую ярмарку товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности «Текстильлегпром», которая пройдет 14 – 17 февраля 2019 года в Москве на ВДНХ в павильонах 69 и 75.
В рамках Деловой программы ярмарки также пройдут мастер-классы Натальи Чиненовой «Внедрение технологий эффективных оптовых продаж. Расчет оборачиваемости, календарный план производства, поставок и продаж» и «Управление розничными продажами. Матрица продаж и товарный классификатор, влияние на эффективность продаж и оптимизацию» – 14 и 15 февраля 2017 г.; семинары Андрея Бурматикова «Коммерческие направления в тенденциях женской, мужской и детской моды сезона «весна-лето 2018» – 15 и 16 февраля.
Напоминаем, 48-ая Федеральная оптовая ярмарка товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности «Текстильлегпром» пройдет 14 – 17 февраля 2017 года в Москве на ВДНХ в павильонах 69 и 75.
В рамках Деловой программы ярмарки пройдут мастер-классы Натальи Чиненовой «Внедрение технологий эффективных оптовых продаж. Расчет оборачиваемости, календарный план производства, поставок и продаж» и «Управление розничными продажами. Матрица продаж и товарный классификатор, влияние на эффективность продаж и оптимизацию» 14 и 15 февраля; семинары Андрея Бурматикова «Коммерческие направления в тенденциях женской, мужской и детской моды сезона «весна-лето 2018» – 15 и 16 февраля.
Фото предоставлены НПО «Грация».
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