Всероссийский форум поставщиков и ритейлеров детских товаров Kids Retail Speech 2017 «Советы от первых лиц. Как захватить рынки сбыта детских товаров?» состоится с 28 февраля по 1 марта в МВЦ «Крокус Экспо», сообщают организаторы.

Форум посвящен обсуждению тенденций рынка детских товаров с различных точек зрения: производителей, дистрибьюторов, поставщиков, ритейла, исследователей, рекламных агентств. Формат включает уникальные исследования, доклады, дискуссии, воркшопы, круглые столы.

Ключевые темы форума:

Что поставщики товаров для детей делают не так в работе с сетями?

Как подготовиться к тендеру?

Свободные ниши для детских товаров в Horeca. Что пока не занято и как подвинуть конкурентов?

Взрослые проблемы детских товаров. К чему ведет ужесточение правил сертификации?

Лицензирование. Как рассчитать все риски и потенциалы?

Спикеры — закупщики ведущих сетей: Aliexpress, O’keй, «Фамилия», «Дочки-сыночки», «Буквоед», «Детский мир», Ozon, Macdonald’s, «Яндекс-маркет», «Лента», Х5 Retail Group, Burger King, «Френдли Ворлд», Kidzania Moscow, «Кораблик», Mamsy, «Леонардо», Inditex, Kupivip, «Утконос».

К выступлению приглашены: «Юлмарт», «Гулливер», Auchan, Asos, «Л'этуаль», «Магнит», Mamsy, Bosco, «Андерсон», Sela, Incity, «Твое», «Крокус», «Глобус», Amazon, «Авоська», Mars, Nestle, Pepsi Co, Perfetti Van Melle, Coca-Cola, Danone, «Читай-город», Metro Cash & Carry.