|
|
В рамках Kids Russia 2017 впервые пройдет всероссийский форум поставщиков и ритейлеров детских товаров Kids Retail Speech
16.12.2016 19:55
Всероссийский форум поставщиков и ритейлеров детских товаров Kids Retail Speech 2017 «Советы от первых лиц. Как захватить рынки сбыта детских товаров?» состоится с 28 февраля по 1 марта в МВЦ «Крокус Экспо», сообщают организаторы.
Форум посвящен обсуждению тенденций рынка детских товаров с различных точек зрения: производителей, дистрибьюторов, поставщиков, ритейла, исследователей, рекламных агентств. Формат включает уникальные исследования, доклады, дискуссии, воркшопы, круглые столы.
Ключевые темы форума:
Спикеры — закупщики ведущих сетей: Aliexpress, O’keй, «Фамилия», «Дочки-сыночки», «Буквоед», «Детский мир», Ozon, Macdonald’s, «Яндекс-маркет», «Лента», Х5 Retail Group, Burger King, «Френдли Ворлд», Kidzania Moscow, «Кораблик», Mamsy, «Леонардо», Inditex, Kupivip, «Утконос».
К выступлению приглашены: «Юлмарт», «Гулливер», Auchan, Asos, «Л'этуаль», «Магнит», Mamsy, Bosco, «Андерсон», Sela, Incity, «Твое», «Крокус», «Глобус», Amazon, «Авоська», Mars, Nestle, Pepsi Co, Perfetti Van Melle, Coca-Cola, Danone, «Читай-город», Metro Cash & Carry.
|© RIA Moda 2010-2016 Подписаться на RSS О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте