27.02.2017 07:50

В рамках «Легпромфорума-2017» состоялось вручение национальной премии для предприятий текстильной и легкой промышленности в области индустрии моды «Золотое веретено-2016».

Как говорится в сообщении администрации Ивановской области, премию получили ряд представителей легкой промышленности региона. Так, специальную награду конкурса «Золотую пальму» получила директор клуба «Деловая женщина» Маргарита Разина.

Кроме того, премию «Золотое веретено» вручили еще трем победителям из Ивановской области. В номинации «Лучшая ткачиха» приза удостоилась Елена Морозова, работающая на ХБК «Шуйские ситцы», в номинации «Лучшее текстильное предприятие» победителем признано ХБК «Шуйские ситцы», в номинации «Лучшая коллекция домашнего текстиля» приза удостоилась компания «Протекс».

От Ивановской области в мероприятиях форума также принимали участие представители департамента экономического развития и торговли, компаний «ТДЛ Текстиль», ХБК «Шуйские ситцы», «Стеллини», «Протекс», Ивановский полиэфирный комплекс.