В этом году Fashion Time Designers представит на подиуме MBFWR коллекции четырех дизайнерских брендов, сообщают организаторы.

Бренд La Trevi презентует коллекцию под названием Bigin Japan, которая, как ясно из названия, посвящена стране восходящего солнца. Этнические мотивы, дух Японии и чувство восточного стиля – все слилось в коллекции российской марки La Trevi.

Бренд Dress by Olya Gerasimenko представит на подиуме в Манеже капсульную коллекцию, рассказывающую о девушке-загадке. Пастельные тона в сочетании с кружевом и отделкой создают романтичные образы. Модели дизайнера Оли Герасименко покажут, что «скрытая, нежная и чувственная женщина может быть не менее самодостаточной личностью, чем строгие и властные бизнес-вумен».

Бренд Family Hope – это одежда, которая отшивается исключительно из натуральных тканей. «Новая коллекция, которую мы представим на Mercedes-Benz Fashion Week Russia, является капсульной и называется «На встречу к будущему». Учитывая тренды 2018 года, мы поэкспериментировали с денимом, бархатом, цветом металлик, а также оттенками хаки, красным и терракотовым. На некоторых вещах из нашей коллекции мы вышили девушку, которая едет на мопеде на встречу к будущему. Я думаю каждый найдет в этой коллекции что-то подходящее для себя в независимости от того, какой он стиль предпочитает, так как создавая эту линию, мы придерживались своего основного девиза: "стильно, удобно, практично», - говорит основатель бренда Мадина Алиева-Ризамухамедова.

Впервые в показе Fashion Time Designers принимает участие детский бренд. Ключевые модели коллекции Alisia Fiori, лицом которой является юная топ-модель Анна Павага, – бархатные платья с белым кружевным жабо, приталенные платья с пышной юбкой, элегантные пальто и школьная форма в ретро-стиле. Главной философией бренда является «воспитание истинного вкуса во всем с самого детства».

Показ Fashion Time Designers состоится 15 марта 2017 года.