Проект Fashion Time Designers 15 марта представил на подиуме MBFWR коллекции четырех дизайнерских брендов, сообщают организаторы.

Открыл показ российский бренд La Trevi с коллекцией Bigin Japan. Стилизованные под пижамы костюмы и кимоно с ярко выраженным этническим характером, женственные платья глубокого темно-синего цвета, а также классические пальто длиной до икры были украшены вышивкой в виде летящих журавлей и цветов с белыми лепестками. Также в линейке бренда представлены оригинальные и практичные пуховики с поясом и меховой отделкой и роскошные кашемировые пальто нежного персикового оттенка. Главными цветами коллекции стали упомянутые синий и пудровый, небесно-голубой и ярко-красный.

Вторыми на подиум Mercedes-Benz Fashion Week Russia вышли модели питерского дизайнера Ольги Герасименко, представляющей бренд Dress by Olya Gerasimenko. Ее капсульная коллекция выдержана в женственных, нежнейших пастельных тонах – бежево-розовом, салатовом и голубом. В сочетании с летящими, качественными материалами и необычным декором в виде объемных цветов и басок выбранные для коллекции оттенки придавали платьям и костюмам еще больше легкости и романтичности.

Приняла участие в показе Fashion Time Designers и узбекский дизайнер Мадина Алиева-Ризамухамедова со своим брендом Family Hope. Она продемонстрировала новый взгляд на привычные кэжуальные образы со смелым спортивным характером. В капсульной коллекции встречались и этнические мотивы в виде вышивки золотом по ярким бархатным тканям, и сочетание денима с алым и розовым подкладом, и декор в виде принтов и мерцающих камней. Особое внимание гостей показа привлекли стильные стеганые пуховики цвета металлик.

Закрыл показ детский бренд Alisia Fiori, представивший коллекцию для маленьких модниц. Не заметить, с какой любовью были созданы дизайнером Ириной Шаровой все без исключения платья для девочек, было невозможно. Дополненные манжетами, манишками, жабо и воротничками, платья Alisia Fiori подойдут для самых взыскательных любительниц наряжаться. Дополнили коллекцию пальто с выраженной линией талии и двумя рядами пуговиц на манер бушлатов.

Фотографии предоставлены организаторами.