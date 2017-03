Финалисты конкурса «Новые имена в дизайне» покажут свои коллекции 1 апреля на Mercedes-Benz Fashion Day в ЦВЗ «Манеж», сообщают организаторы.

В январе 2017 года стартовал 10-й, юбилейный конкурс среди начинающих дизайнеров «Новые имена в дизайне – 2017», организованный изданием «Собака.ru». Конкурс имеет федеральный и международный охват, участники проекта – молодые модельеры и начинающие бренды, приславшие свои коллекции одежды, обуви или аксессуаров.

На подиум в луках молодых дизайнеров в этом году выйдут медийные персоны: актрисы Карина Разумовская и Полина Толстун, певица Эми Питерс, художники Ирина Дрозд и Виктор Кудряшов, модели Анастасия Шанцева и Юлия Лаврова, инстаграм-блогер Альберта Берлин, архитектор Евгения Годунова, искусствовед Ирина Оганова.

Победителями этого года стали бренды и коллекции: Alisa Gagarina - Ghosts in the shell, Dress Up Hero - Behind the red line, PSSP – «Северный Атлас», LOH Apparel (Минск)- «ЛОХ», Natasha Timofeeva (Ростов) – «Я помню», UMI (Тбилиси) – «Иллюзии», Olga Chernoschekova - THO’, Анна Полякова (Красноярск) – «Белый шум», Amplituda – «Виновники» и Ladygina – «Наследие».

Всего было подано 440 заявок, которые с 1 по 24 марта были отсмотрены экспертным советом, параллельно с онлайн-голосованием на сайте, где понравившиеся коллекции выбирали сами пользователи. Жюри конкурса представляют отечественные дизайнеры, костюмеры, фотографы, блогеры, работники модной индустрии и модные эксперты, среди которых: Яна Милорадовская («Собака.ru»), Александр Шумский (MBFWRussia), Андрей Фиорд (AFFA), Сергей Луковский (LMA), Светлана Слободина (BeFree), Оксана Лаврентьева (Rusmoda), модельеры Татьяна Парфенова, Алина Герман, Юлия Матвиенко и другие.

Среди призов этого года: съемка для майского номера «Собака.ru», поездка в Париж на обучение от института моды Mod’Art, создание профессионального лукбука от агентства Crispy Point, посещение обучающего курса от Международной школы дизайна, поездка в Париж на выставку Who is the next от Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка, персональные фотосъемки, мастер-классы, коллаборации и стажировки в компаниях и модных домах.

За десять лет истории проекта в конкурсе участвовали и побеждали Сергей Бондарев, Алексей Сорокин (Homo Consommatus), Артур Ломакин (Forget me Not), Юлия Воробьева (Turbo Yulia), Наталья Лескова, Артем Шумов, Saint Tokyo, дуэт сестер Vipers, кутюрный дизайнер Оля Малярова и другие. Три года подряд финалисты «Новых имен в дизайне» представляли свои коллекции на международной неделе моды Aurora Fashion Week, а победители онлайн-голосования получали грант на обучение в институте моды и дизайна Istituto Marangoni. Лицами кампаний молодых дизайнеров в журнале «Собака.ru» за время существования конкурса становились Лиза Боярская, Данила Козловский, Иван Ургант, Елена Крыгина, Наталья Гольденберг, Матильда Шнурова и другие звезды федеральной величины.