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В рамках Mercedes-Benz Fashion Week состоится совместный показ Kibovskaya & Pablosky

01.03.2017  00:35

Показ новых коллекций российского дизайнера детской одежды Kристины Кибовской, а также испанского производителя детской обуви Pablosky пройдет на подиуме MBFWR 12 марта, сообщают организаторы.

В рамках показа будут представлены вещи ручной работы, последние тренды, натуральные материалы. Обе коллекции рассчитаны на детей от 3 до 16 лет.

Кристина Кибовская – молодой дизайнер детской одежды, работающий в премиальном сегменте, лауреат многих конкурсов для дизайнеров. Коллекция Kристины Кибовской «Сон в зимнюю ночь» посвящена девичьим мечтам – стать королевой. В коллекции представлены модели как для торжеств с пышными юбками на кринолинах, так и облегченные коктейльные платья. Использованы материалы - легкая парча, сетки с искрящимся напылением, бархат, фатины. В отделке присутствуют разнообразные стразы, стеклярус, бусины, перья. Все элементы декора и расшивки выполнены вручную. Многие модели эксклюзивны.

В коллекции Pablosky представлены гламурные ботинки, туфельки со стразами Сваровски, сапоги и балетки.

Pablosky – испанский производитель детской обуви. Компания начала свой путь более 40 лет назад. Сегодня обувь Pablosky представлена более чем в 30 странах мира.

Украсить показ своим выступлением приглашены Сати Казанова, Анна Плетнева и группа «Новый Винтаж».

Иллюстрация предоставлена организаторами.

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