Коллекция Elisabetta Franchi сезона осень-зима 2017/2018 была продемонстрирована на миланском подиуме 25 февраля, сообщается в пост-релизе компании.

Новая коллекция Elisabetta Franchi наполнена аргентинским настроением 1940-х. Главная муза коллекции — первая леди Аргентины Эва Перон, славившаяся своей красотой, безупречным стилем и независимым волевым характером. В центре внимания — смешение стилей, южно-американский колорит, экзотические яркие детали.

В основе коллекции — игра принтов и гармоничное сочетание мужского и женского силуэтов. Тонкая полоска украшает жакеты, словно снятые с мужского плеча, и свободные брюки с подчеркнутой линией талии. Многие модели выполнены в восточном стиле, столь популярном в 40-е. Женственные вариации — облегающие юбки-карандаш, роскошные платья в пол, декорированные пайетками, летящие блузы с широкими рукавами и oversize шубы из эко-меха. Вышивка и принты вдохновлены аргентинской флорой и фауной: здесь встречаются «чарующие цветы» и «грациозные цапли».Ретро-шик лейтмотивом проходит через всю линию аксессуаров: элегантные шляпы и перчатки, боа из эко-меха, выдержанные в пастельных оттенках, банты и аппликации из кристаллов. В обуви основной акцент сделан на высокую платформу и разнообразие материалов: бархат, замшу и сатин. Завершают образы миниатюрные клатчи светлых оттенков.Базовые цвета коллекции — нежные льняной, ваниль, чайная роза, насыщенный нефрит и чувственный черный с элементами дымчатого синего.Ключевые изделия из основной коллекции Elisabetta Franchi будут изготовлены в детском варианте специально для линии La mia Bambina.

Бренд Elisabetta Franchi появился в 1998 году, когда его основательница г-жа Франки создала на месте своего ателье компанию Betty Blue S.p.a. Первая коллекция Elisabetta Franchi сразу завоевала успех публики. Сегодня одежду Elisabetta Franchi выбирают Гвен Стефани, Джиджи Хадид, Карли Клосс, Линдси Лохан, Селин Дион, Игги Азалия, Каролина Куркова и Аврил Лавин.

Фотографии предоставлены компанией.