Заключительное мероприятия фестиваля и награждение победителей прошли 27 октября в Гостином дворе, сообщают организаторы.

В рамках мероприятия был проведен круглый стол «Конкурсы профессионального мастерства – пути развития легкой промышленности и формирования российской индустрии моды». По итогам этого события было подписано Соглашение о сотрудничестве между Российским государственным университетом им. А.Н. Косыгина и ЗАО «Парижская коммуна» в области образования, науки, производства и реализации совместных образовательных программ, направленных на удовлетворение потребностей предприятия в соответствующих специалистах, внедрение новых технологий, научных разработок, проектов через создание на базе предприятия «Студенческого дизайн-бюро».

Фестиваль дизайна «. RU» проводится Российским государственным университетом им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство.) при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Ассоциации высокой моды и прет-а-порте, а также проекта «Неделя моды в Москве. Сделано в России».

Конкурсная программа Фестиваля позволяет выявить наиболее талантливых молодых дизайнеров и предоставить им возможность продемонстрировать свое творчество в рамках самого масштабного студенческого мероприятия в сфере дизайна на всероссийском уровне. Целью конкурса является развитие творческого потенциала студенческой молодежи и формирование профессиональной среды дизайнеров, создание зоны международного сотрудничества мировой индустрии моды. Ежегодно участниками Фестиваля становятся более 300 молодых российских и иностранных дизайнеров. В этом году свои конкурсные коллекции представили участники из Москвы, Саратова, Новосибирска, Самары, г. Шахты, Тулы, а также представители из Украины.

Высокий статус Фестивалю придает состав жюри. Его членами являются: ректор Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина профессор Белгородский Валерий Савельевич; кутюрье, народный художник России Юдашкин Валентин Абрамович; президент благотворительного фонда «Русский силуэт» Михалкова Татьяна Евгеньевна; аналитик моды, соучредитель Национальной академии индустрии моды, журналист Александр Хилькевич; руководитель отдела образования Генерального консульства Италии в Москве, полпред Министра образования Италии Джузеппе Ло Порто; модельер Алина Асси. А также коллектив судейской коллегии пополнился молодыми дизайнерами, которые еще недавно были студентами и конкурсантами: ведущий дизайнер бренда Terekhovgirl компании «РусМода» Коннова Алена; дизайнер бренда into|into Инто Ниило; модельер-художник, выпускница РГУ им. А.Н.Косыгина, основатель Модного дома Sabina Mak Макатова Сабина; основатель и дизайнер бренда Neoronova: Design & Fashion (2007 - н.в.), руководитель «Лаборатории дизайна» РГУ им. А.Н.Косыгина (2014 – н.в.), выпускница МГУДТ (н.в. РГУ им. А.Н.Косыгина) Неоронова Алиса; выпускник Шахтинской школы дизайна, ведущий дизайнер мужской линии одежды в компании «Твое», создатель собственной марки «Степан Казявин», победитель и лауреат многих конкурсов в сфере моды Казявин Степан; конструктор в Доме моды, выпускник FashionLab Slava Zaitsev, неоднократный победитель международных конкурсов дизайна Михайлов Алексей; управляющая салона «Академия Стиля» Семинихина Елена Викторовна; тренд аналитик, эксперт по экоустойчивой моде, консультант по стилю Ольга Джонстон Антонова.

Специальные гости мероприятия – студенты Академии популярной музыки Игоря Крутого Мила Шевич и Егор Ермолаев; Фестивальное международное движение «Надежды Европы», представившее Национальную программу «С детьми и для детей» коллекциями «Крылья, лапы и хвост» «Птицелов», певец, продюсер и музыкант Доминик Джокер, а также победительница «Детской Новой волны 2017» Арина Петрова.

С каждым годом растет популярность Фестиваля дизайна «Точка RU». Среди почетных гостей этого сезона были: Президент Международной школы Keune Наталья Антипова; ведущий телеканала «Муз ТВ» Константин Тарасюк; российская актриса театра и кино, певица, телеведущая Эвелина Бледанс; российская актриса, ведущая и певица Анна Калашникова; российская журналистка, телеведущая передачи «Утро России» телеканала «Россия-1» Елена Николаева; участница проекта «Дом 2» Виктория Романец; российская актриса театра и кино Екатерина Мельник; продюсер Юрий Кудинов; автор исполнитель, композитор Кай Метов; певец и композитор Владимир Брилев.

Официальные партнеры мероприятия: компания ООО «РДФ Групп» (Royal Dress forms), Muffit, Republic furs, Mineral bar.

Официальные информационные партнеры фестиваля – журнал «Модный Magazin», информационное агентство «РИА Moдa», интернет-портал Fashion Education, журнал Melon Rich.

Для участия в финальном этапе фестиваля было отобрано 13 конкурсных коллекций. Коллекции молодых дизайнеров, прошедшие строгий отбор, уже сегодня готовы для промышленного внедрения.

Третье место конкурсной программы фестиваля заняла коллекция «Зайдите через столетие…», автор коллекции Сохацкая Елена (выпускница Института бизнеса и дизайна) Руководитель: Андреева Варвара Владимировна.

Второе место досталось коллекции «Каждому свое», автор коллекции Изятова Сабина (Московский государственный университет технологии и управления им. К.Г. Разумовского). Руководитель: Садальских Илья.

Заслуженное первое место было отдано коллекции «Космодом», автор коллекции Прошина Александра (Национальный институт дизайна). Руководитель: Васильева Татьяна Сергеевна.

Обладателем Гран-при конкурса стала коллекция «Поймай мой сигнал», автор коллекции Бугера Софья (Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина). Руководитель: Сударушкина Елена Сергеевна.

Все участники получили памятные дипломы и подарки от организаторов и партнеров фестиваля.

Фотографии предоставлены организаторами.