Показ Sarabanda прошел 5 октября, в первый день Moscow Piccolo Fashion Week, и стал для бренда премьерным в России, сообщают организаторы.

Церемония открытия 1-го сезона Недели детской моды в Москве – Moscow Piccolo Fashion Week – состоялось 5 октября в Центральном Доме Художника. Амбассадорами и ведущими церемонии открытия стали: певец, участник шоу «Голос-дети», самый юный участник шоу Comedy Battle на ТНТ – Кирилл Скрипник и актриса Луиза-Габриэла Бровина.

Церемония началась с традиционного разрезания красной ленты. Главный редактор журнала Piccolo, выступившего в роли организаторов Московской детской недели Моды, вместе с дочерью символично разрезали ленту и дали отсчет новому событию в мире детской моды.

Гостями церемонии открытия стали Олег Рой, Поля Полякова, певица Айя, Владимир Левкин Мария Ильюхина и многие другие.

Продолжилась церемония открытия выступлением воспитанниц танцевального центра «Proтанцы» Яны и Ани Петропольских, которые исполнили танцевальный номер в стиле contemporary. Так же на церемонии открытия выступила группа Dangerous Girl со своим хитом «Знакомый взгляд».

Открылась неделя моды показом бренда Stefania Pinaygina. Гости смогли увидеть, что будем модно следующим летом. Марка Stafania родилась на берегу Средиземного моря. Согретая ласковым солнцем маленькая Стефания унаследовала от своих русских родителей семейный бизнес и стала самой юной обладательницей именного бренда детской одежды. В рамках показа Stefania Pinyagina на Moscow Piccolo Fashion Week впервые вышла на подиум дочь Владимира Левкина – солиста золотого состава группы «На-На».

Продолжился день премьерным показом в России итальянского бренда Sarabanda. Теперь уже зрители могли посмотреть, что модно этой зимой. Вот уже более 40 лет этот итальянский бренд использует для создания своих коллекций только высококачественные и инновационные материалы. По подиуму прошли Энжел и Ника Жуковы, дети Сергея Жукова и Регины Бурд.

Фотографии предоставлены организаторами.