ИА «РИА Мода» публикует официальный пост-релиз Фестиваля дизайна «Точка RU», финал которого состоялся 25 марта в рамках Недели моды в Москве.

Фестиваль дизайна «Точка RU» проводится Российским государственным университетом им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство.) при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Ассоциации высокой моды и прет-а-порте, а также проекта «Неделя моды в Москве. Сделано в России».

Конкурсная программа Фестиваля позволяет выявить наиболее талантливых молодых дизайнеров и предоставить им возможность продемонстрировать свое творчество в рамках самого масштабного студенческого мероприятия в сфере дизайна на всероссийском уровне. Целью конкурса является развитие творческого потенциала студенческой молодежи и формирование профессиональной среды дизайнеров, создание зоны международного сотрудничества мировой индустрии моды. Ежегодно участниками Фестиваля становятся более 200 молодых российских и иностранных дизайнеров. В этом году свои конкурсные коллекции представили участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Воронежа, Казани, Омска, Иркутска, а также представители из Японии.

Высокий статус Фестивалю придает высокопрофессиональный состав жюри. Его членами являются: ректор Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина профессор Белгородский Валерий Савельевич; заслуженный деятель искусств Российской Федерации, Народный художник России, президент Национальной академии индустрии моды Зайцев Вячеслав Михайлович; президент благотворительного фонда «Русский силуэт» Михалкова Татьяна Евгеньевна; президент Союза Дизайнеров России, профессор Назаров Юрий Владимирович; модельер Виктория Андриянова; знаменитый аналитик моды, журналист Александр Хилькевич; Президент международной школы Keune Антипова Наталья Федоровна, директор института итальянской культуры при Посольстве Италии Ольга Страда, продюсер Юрий Кудинов и другие.

Специальные гости мероприятия – Фестивальное международное движение «Надежды Европы», театр моды «Берегиня» (г. Волгоград), шоу-балет «Элит-ЭС», группа «4 кадра» студенты Академии Игоря Крутого, а также полуфиналистка проекта «Голос» выпускница Академии им. Маймонида РГУ им. А. Н. Косыгина – Коробкова Ксения.

В финальном мероприятии Фестиваля приняла участие выпускница Российского государственного университета им. А. Н. Косыгина - Макатова Сабина, которая порадовала зрителей внеконкурсным показом своей последней коллекции. Дефиле почетной гостьи Фестиваля сопровождалось живой музыкой от полуфиналиста проекта «Голос» Миши Житова и финалистки проекта «Голос. Дети» Марии Панюковой, модели показа – Маргарита Позаян и Александр Носик.

Официальные информационные партнеры Фестиваля - «Аргументы и факты», ИА «РИА Moдa», Fashion Education.

Для участия в финальном этапе Фестиваля было отобрано 13 конкурсных коллекций. Коллекции молодых дизайнеров, прошедшие строгий отбор, уже сегодня готовы для промышленного внедрения.

Третье место конкурсной программы Фестиваля заняла коллекция «Барышня- крестьянка», автор коллекции Типсина Анастасия (ОмГТУ). Руководитель: Герасимова Ю.Л.

Второе место досталось коллекции «Марлен Дитрих», авторы коллекции Волегов Алексей и Ермаков Никита (РГУ им. А.Н. Косыгина). Руководитель: Вернер Л.К.

Заслуженное первое место было отдано коллекции «Обернись», автор коллекции Айдиева Джавгарат (РГУ им. А.Н. Косыгина). Руководитель: Добряков О.П.

Обладателем Гран-при конкурса стала коллекция «Туман», автор коллекции Миронова Анастасия (РГУ им. А.Н. Косыгина). Руководитель: Джанибекян В.В.

Все участники получили памятные дипломы и подарки от организаторов конкурса.

Фотографии предоставлены организаторами.