Всероссийский конкурс молодых дизайнеров «Точка RU. Сделано в России» проводится Российским государственным университетом им. А.Н. Косыгина при поддержке Министерства образования и науки РФ и Министерства промышленности и торговли РФ, сообщают организаторы.

Конкурс — один из проектов Программы развития деятельности студенческих объединений. Среди участников – студенты из Москвы, Уфы, Санкт-Петербурга, Орла, Иваново, Сочи и Липецка, а также представители из Японии и Китая.

Целью конкурса является развитие делового сотрудничества молодых дизайнеров, учебных заведений, различных организаций и предприятий; финансирование более инновационных и интересных творческих проектов, предоставление возможности пройти стажировки в зарубежных школах дизайна и домах моды ведущих дизайнеров России.

Члены жюри и почетные гости: ректор Московского государственного университета дизайна и технологии Белгородский Валерий Савельевич, известный российский кутюрье, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, народный художник России Юдашкин Валентин Абрамович, известный российский кутюрье, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, Народный художник России, Президент Национальной академии индустрии моды Зайцев Вячеслав Михайлович, Президент благотворительного фонда «Русский силуэт» Михалкова Татьяна Евгеньевна, Президент Союза Дизайнеров России Назаров Юрий Владимирович, модельер Виктория Андриянова, модельер Alina Assi, знаменитый аналитик моды, журналист Александр Хилькевич, российский модельер, модельер Игорь Гуляев, певец и композитор Кай Метов, продюсер Юрий Кудинов и многие другие.

Дата и время проведения мероприятий: