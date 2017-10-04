В рамках московской Недели моды состоится совместный показ брендов BeretkAh и Svetlana Evstigneeva

Презентация совместного проекта BeretkAh и Svetlana Evstigneeva на подиуме Недели моды в Москве состоится 28 октября, сообщают организаторы.

Дизайнеры Светлана Евстигнеева и Татьяна Ашакова не раз подчеркивали, что «совместное творчество вдохновляет и катализирует творческий процесс». И в этом году на суд зрителей они представят коллекцию, наполненную романтичными образами для творческих натур Iced Flowers («Замерзшие цветы»). Каждый образ – это «олицетворение легкости и женственности, а также цветущей молодости, которую так трудно уловить и сохранить».

Татьяна Ашакова: «Не так много вокруг меня дизайнеров, с которыми я могу себя отождествлять, в компании с которыми я могу органично представлять свои головные уборы, именно под тем углом, под которым вижу их я сама. Все-таки мои изделия отличаются симбиозом классики и излюбленного мною винтажа с необычностью форм. При этом я очень люблю внедрять инновационные технологии, когда вижу, что есть ради чего это делать. Поэтому так гармоничен наш творческий союз именно со Светланой, чьи платья также отличаются элегантностью и при этом инновационностью в разработке дизайна и использовании материалов. Мне безумно приятно и интересно работать вместе со Светланой над созданием одного целостного образа, который мы представим на Неделе моды в Москве 28 октября. Тот материал, с которым я буду выставляться на Неделе моды в этот раз, для меня новый, и даже не характерный, в принципе, для дизайнеров головных уборов. Скорее даже, чаще всего его используют дизайнеры украшений, и в большинстве случаев – это изделия специально для подиума. Этот материал называется plexiglas или по-простому «акрил, акриловое стекло». Плексиглас представляет собой пластичное стекло, которое легко гнется и приобретает формы. Я давно хотела с ним поработать, но зная, что этот материал не настолько пригоден для изготовления или даже дискомфортен в ношении традиционных головных уборов, не использовала его. Он ждал своего часа, часа, чтобы восхитить жаждущую зрелища публику на Неделе высокой моды, он ждал своего часа для выхода на подиум. Светлана Евстигнеева задала общий тон для совместной коллекции: цветы в их проявлениях вдохновляют творческих людей. Однако в этот раз цветы во льду символизируют наше желание сохранить вечную молодость. Их мы «заключаем» в слои изысканных тканей, напоминающих разводы воды – начало любого живого на земле - или же, как в случае с головными уборами, в как будто бы ледяную оболочку (плексиглас), которая позволяет нам наслаждаться красотой цветов даже если они уже не в своем привычном натуральном окружении. В коллекции наравне с природной составляющей будут присутствовать доли футуристичности и инновационности. Я выбрала акрил основополагающим материалом для головных уборов и аксессуаров, которые дополнят и сделают законченными те образы, которые мы придумали со Светланой. Я уверена, что найдутся те, кто по достоинству оценят такие в некоторой степени сюрреалистичные головные уборы – хранители красоты и молодости. Но, в первую очередь, мне важно показать, как индустрия головных уборов живет, чем она дышит. Я, будучи на передовой этой индустрии, внимательно слежу за творчеством дизайнеров со своего мира, и большинство из них стремятся внедрять все новые и новые инновационные материалы и придумывать футуристические дизайны. Я тоже кидаю вызов себе и предпочитаю использовать разные техники и непривычные для себя материалы в работе».

Дизайнерский бренд BeretkAh специализируется в создании головных уборов. Дизайнер Татьяна Ашакова создает свои коллекции, совмещая лучшие традиции изготовления головных уборов, знания старых шляпных мастерских, а также современный подход к ношению шляп.

Иллюстрация предоставлена организаторами.