Дизайнер Джемал Махмудов представил коллекцию Spring-Summer 2017 на подиуме Moscow Fashion Week 22 марта, сообщается в пост-релизе компании.

Коллекция MD Makhmudov Djemal Spring-Summer 2017 – это «сочетание контрастных цветов, облаченных в конструктивные жесткие формы и в качестве протеста, и в противовес этому – предельная женственность и плавность линий. Протест в форме и форма в протесте».

Дизайнер продолжает следовать своей излюбленной теме – графика, которая в полной мере проявляется в силуэте, в конструкции и в цвете. Противоположности здесь легко уживаются: будь то объемные плечи, кричащие о мускулиности и феминизме или полупрозрачные блузы и туники, словно дымка, обволакивающие женский силуэт. Геометрия и oversize встречаются с утонченными формами деталей и линий кроя. На контрасте с мощной триадой чистых красно-черно-белых цветов в начале показа, на подиум словно выпархивают разноцветные дымчато-желто-голубые и перламутрово-розовые «бабочки» и «цветы». Силуэт приходит в движение за счет летящих оборок, струящегося шелка, мягкого кружева и конструкций в форме цветка каллы, взятого за основу в разработке коллекции. В финале, подиум озаряется мерцающим блеском и красотой «выплывающих» богинь. Щедро расшитые пайетками юбки и платья «в пол» облегают силуэты, а объемные конструкции плеч придают образам устойчивость, загадочность и неземное происхождение. Невеста появляется в образе чистого цветка – шелковое сверкающе-белое платье в форме каллы – сложная дизайнерская конструкция – притягивает и завораживает красотой.

Форма коллекции играет ключевую роль в ее восприятии, она пластична и подвижна. Ее основные характеристики - гиперобъем, напуск и разнодлиность. Строгие формы плеч и объемность конструкций подчеркиваются графичностью босоножек с широкими ремнями Paolo Conte, а женственность образу добавляет высокий каблук и струящийся шелк с хлопком, взятый за основу в создании коллекции.

Аксессуары коллекции: съемные броши и клипсы, выполненные в виде цветка каллы, а также трехцветные клатчи, расшитые пайетками.

На закрытом показе присутствовали vip клиенты premium banking «Райффазенбанка», клиенты модного дома MD Djemal Makhmudov и звездные гости: Анна Шульгина, Ирина Лачина, Катя Гершуни, Макс Гор, Маргарита Позоян, Анастасия Спиридонова и др.

Джемал Махмудов – российский дизайнер женской одежды, владелец марки MD Makhmudov Djemal, основанной в 2010 году. Бренд ежегодно выпускает две регулярные коллекции и несколько мини-коллекций, в числе которых не только одежда, но и сумки, аксессуары и даже парфюмерия; а также параллельно сотрудничает со звездами шоу-бизнеса и принимает участие в различных творческих проектах и коллаборациях. Флагманский магазин расположен в галерее «Модный сезон», а география продаж бренда ограничивается уже не только пределами Российской Федерации.

Фотографии предоставлены компанией.