Показ дипломных коллекций выпускников кафедры дизайна костюма и моды Института бизнеса и дизайна состоится 23 марта на подиуме московской Недели моды, сообщают организаторы.

Вниманию зрителей будут представлены 14 ярких и креативных работ, выполненных в русском стиле. Каждый образ создан «с большой любовью к народным традициям, переплетающимся с новейшими тенденциями моды». Все проекты выполнены под руководством заведующего кафедрой – дизайнера Сергея Сысоева.

На подиуме будут презентованы сразу две коллекции, выполненные на основе нетканых инновационных материалов «Холлофайбер».

Специально для дипломных коллекций одежды выпускников ювелирный бренд Karatov разработал линию украшений, все предметы которой выполнены в единственном экземпляре.

Институт бизнеса и дизайна (B&D) — высшее учебное заведение, ориентированное на комплексную подготовку специалистов в области бизнеса и дизайна. Институт основан в 1995 году и является современным, постоянно развивающимся вузом с высоким рейтингом. Одним из приоритетных направлений института является модная индустрия, представленная кафедрой «Дизайна костюма и моды». За многолетний опыт работы кафедра стала одной из лучших российских школ моды.

Фотографии предоставлены организаторами.