Бренд Billionaire презентовал коллекцию сезона осень-зима 2017/2018 на подиуме мужской Недели моды в Милане 16 января, сообщается в пост-релизе компании.

Креативный директор марки Плутус в очередной раз удивил гостей шоу масштабными декорациями и неординарными концепциями, пригласив всех на взлетную полосу: в центре подиума расположился золотой вертолет, пилотом которого был сам Плутус, по периметру площадки − большие экраны, на которых транслировался видеоряд из ставших классикой фильмов американского жанра. Модели мастерски перевоплотились в современных ковбоев.

Сериал «Даллас» стал еще одним источником вдохновения для коллекции Billionaire. Безупречный, порой экстравагантный стиль главных героев сериала лейтмотивом проходит через всю коллекцию осень-зима 2017/18.

На этот раз мужчина Billionaire – «воплощение предприимчивого техасского магната, владеющего процветающим бизнесом».

На подиуме были продемонстрированы: жакеты и тренчи из змеиной и крокодиловой кожи, шиншилловые бомберы, шубы из норки и каракулевые пальто, брюки с завышенной талией, двубортные пиджаки из денима, стильные водолазки, рубашки из тонкого шелка, светлые джинсы и вязаные детали благородного пепельного оттенка. Изящные шелковые платки сочетаются с вечерними пиджаками, выполненными из бархата или атласа с металлизированным блеском, и брюками, украшенными массивными яркими ремнями.

Billionaire Couture — итальянский бренд мужской и женской одежды, обуви и аксессуаров. Компания была создана в 2004 году в Лондоне. Ее основателями стали дизайнер Анжело Галассо, а также итальянский миллиардер Флавио Бриаторе, возглавляющий команду Renault в Formula 1, в собственности которого находится модный ночной клуб Le Billionaire. Основная концепция торговой марки Billionaire Italian Couture — это demicouture для мужчин. Все товары компании, будь-то одежда, аксессуары, обувь или ювелирные украшения, создаются небольшими партиями и только вручную.

Фотографии предоставлены компанией.