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В рамках Pacific Style Week прошел конкурс юных дизайнеров «Мода без границ»

18.04.2017  23:56

Во Владивостоке в первый день недели моды Pacific Style Week свои коллекции представили юные дизайнеры, сообщает пресс-служба ВГУЭС.

Конкурс юных дизайнеров «Мода без границ» прошел 17 апреля во Владивостоке. Он стал частью программы недели моды Pacific Style Week.

«Сегодня мы открыли неделю моды, приуроченную к празднованию 50-летия ВГУЭС. Но в этом году мы отмечаем еще один юбилей: конкурсу «Мода без границ» исполняется 15 лет. В пятнадцатый раз школьники Приморского края собираются на этом уникальном конкурсе, чтобы продемонстрировать свои таланты и плоды своего воображения», - отметила в приветственной речи директор института сервиса, моды и дизайна ВГУЭС Инна Клочко.

Конкурс состоял из четырех номинаций: «Fashion street», «Костюмы из нетрадиционных материалов», «Конкурс одного платья» и «Костюмы для любимых праздников». Участники представили 42 коллекции. 

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