|
|
В рамках праздника «Все оттенки весны» в «Смоленском Пассаже» состоятся модные показы
11.04.2017 18:08
Мероприятие, посвященное разгару весеннего сезона, пройдет на площадке ТДК «Смоленский Пассаж» 20 апреля, сообщают организаторы.
В этот день «Смоленский Пассаж» преобразится. Пространство украсят цветочные композиции, передающие всю палитру оттенков весны.
Гостей встретят артисты перфоманс-шоу в уникальных воздушных костюмах. На втором этаже расположится кэнди-бар, украшенный высокими цветочными композициями. Все гости смогут попробовать освежающие коктейли на основе натуральных фруктов, ягод и трав.
Посетив третий этаж, гости попадут в атмосферу весеннего сада. Большие качели, украшенные лианами и хрустальными нитями будут ждать всех желающих: от малышей до взрослых. На ветвях сакуры гости обнаружат прозрачные шары с лотерейными билетами и теплыми пожеланиями.
Живое музыкальное сопровождение: от классической музыки, до диджея и выходов с электро-скрипкой создаст атмосферу праздника. Пройдут мастер-классы по созданию цветочных композиций и изготовлению мужских бабочек и женских шляпок.
Важной частью программы станут модные показы, которые соберут звездных гостей. Событие посетят Александр Ревва, Оксана Федорова, Анжелика Агурбаш, Анастасия Заворотнюк, Яна Чурикова, Анна Хилькевич, Павел Прилучный и другие.
|© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте