Мероприятие, посвященное разгару весеннего сезона, пройдет на площадке ТДК «Смоленский Пассаж» 20 апреля, сообщают организаторы.

В этот день «Смоленский Пассаж» преобразится. Пространство украсят цветочные композиции, передающие всю палитру оттенков весны.

Гостей встретят артисты перфоманс-шоу в уникальных воздушных костюмах. На втором этаже расположится кэнди-бар, украшенный высокими цветочными композициями. Все гости смогут попробовать освежающие коктейли на основе натуральных фруктов, ягод и трав.

Посетив третий этаж, гости попадут в атмосферу весеннего сада. Большие качели, украшенные лианами и хрустальными нитями будут ждать всех желающих: от малышей до взрослых. На ветвях сакуры гости обнаружат прозрачные шары с лотерейными билетами и теплыми пожеланиями.

Живое музыкальное сопровождение: от классической музыки, до диджея и выходов с электро-скрипкой создаст атмосферу праздника. Пройдут мастер-классы по созданию цветочных композиций и изготовлению мужских бабочек и женских шляпок.

Важной частью программы станут модные показы, которые соберут звездных гостей. Событие посетят Александр Ревва, Оксана Федорова, Анжелика Агурбаш, Анастасия Заворотнюк, Яна Чурикова, Анна Хилькевич, Павел Прилучный и другие.