06.02.2017 07:11

В рамках деловой программы Российской недели текстильной и легкой промышленности», состоится круглый стол «Экспортные возможности легпрома и кооперация в рамках ЕАЭС».

Как говорится в сообщении Союзлегпрома, в ходе мероприятия будет рассмотрен ряд вопросов, в том числе такие, как меры для привлечения в российский легпром иностранных инвестиций, развитие экономической интеграции; экспорт несырьевых товаров из России, вопросы субсидирования из федерального бюджета участия компаний в международных выставках и бизнес-миссиях; доступность международных финансовых инструментов в контексте их использования в текущей ситуации в РФ и ЕАЭС.

На круглый стол приглашены эксперты отрасли, чиновники, представители крупных предприятий легпрома.

Создание ЕАЭС в году, на базе Таможенного союза (ТС) РФ, Белоруссии и Казахстана, - важнейший этап внешнеэкономической политики России и других стран-участниц в ближнем и дальнем зарубежье. К тому же, в этих странах сложилось разделение труда в сфере текстиль/легпрома. Эта отрасль в РФ и Белоруссии традиционно характеризуется более высоким уровнем передела, чем в других странах ЕАЭС. Причем в последние годы особенно активно развиваются, благодаря растущей господдержке (прямой и косвенной), интеграционное производство легпрома и химпрома, и, в целом, перерабатывающий сектор данной отрасли в Белоруссии.

В принципе, комплексное использование производственного и сбытового потенциала текстиль-/легпрома стран ЕАЭС способно минимум на две трети обеспечить спрос в этом регионе на разнообразные изделия отрасли. И, вдобавок, увеличивать экспорт той продукции за пределы ЕАЭС.

Между тем, «прозрачные» таможенные границы внутри этого блока, как отмечает президент Союзлегпрома Андрей Разбродин, облегчают демпинговый и другие виды незаконного реэкспорта текстильной продукции, сырьевой и готовой, в страны ЕАЭС. И, прежде всего, этот поток устремляется в Россию, ибо доля внутреннего рынка РФ в общем объеме спроса на товары текстиль-/легпрома в регионе ЕАЭС превышает 60%. Схожие вопросы актуальны и в связи с созданием зон свободной торговли этого блока со странами дальнего зарубежья.

Кроме того, требуют уточнения ряд технических регламентов ТС-ЕЭАС, прямо или косвенно касающихся продукции отрасли; не исключена разработка новых техрегламентов в этой сфере. В числе актуальных вопросов формирования общего рынка текстильной продукции блока - равные условия для хозяйствующих субъектов на взаимных рынках стран ЕАЭС, разработка и реализация кооперационных проектов/программ по развитию различных подотраслей легкой промышленности, согласованная политика по товаропродвижению на внешние рынки.

Круглый стол пройдёт 21 февраля с.г. в «Синем зале « павильона №2, с13.30 до 15.30.