Мастер-класс по индивидуальному макияжу от ведущего визажиста Dior пройдет 5 марта в творческом пространстве «Символ», сообщают организаторы.

В честь 70-летнего юбилея создания Дома Dior, несколько раз в месяц в творческом пространстве «Символ» проходят уроки красоты от ведущих специалистов Dior.

Мастер-класс по искусству макияжа от Dior проведет тренинг-менеджер и ведущий визажист Christian Dior Beauty в России Роксана Аракелян.

Главный принцип макияжа в стиле Dior – это индивидуальность. Участники мастер-класса узнают и создадут самостоятельно макияж «Высокой моды», узнают о новых трендах от директора по имиджу и макияжу Dior Питера Филипса, и как их адаптировать к повседневному ритуалу макияжа.

С собой необходимо принести кисти и косметичку с любимыми средствами макияжа, а также ручное зеркало.

Для участия необходима регистрация: http://simvolplace.ru/events/master_klass_po_iskusstvu_makiyazha_ot_vedushchego_vizazhista_dior_v_ramkakh_shkoly_krasoty_dior.html.

Фотография предоставлена организаторами.