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В рамках «Школы красоты Dior» состоится мастер-класс по искусству макияжа
28.02.2017 23:44
Мастер-класс по индивидуальному макияжу от ведущего визажиста Dior пройдет 5 марта в творческом пространстве «Символ», сообщают организаторы.
В честь 70-летнего юбилея создания Дома Dior, несколько раз в месяц в творческом пространстве «Символ» проходят уроки красоты от ведущих специалистов Dior.
Мастер-класс по искусству макияжа от Dior проведет тренинг-менеджер и ведущий визажист Christian Dior Beauty в России Роксана Аракелян.
Главный принцип макияжа в стиле Dior – это индивидуальность. Участники мастер-класса узнают и создадут самостоятельно макияж «Высокой моды», узнают о новых трендах от директора по имиджу и макияжу Dior Питера Филипса, и как их адаптировать к повседневному ритуалу макияжа.
С собой необходимо принести кисти и косметичку с любимыми средствами макияжа, а также ручное зеркало.
Для участия необходима регистрация: http://simvolplace.ru/events/master_klass_po_iskusstvu_makiyazha_ot_vedushchego_vizazhista_dior_v_ramkakh_shkoly_krasoty_dior.html.
Фотография предоставлена организаторами.
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