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В рамках Sochi Fashion Week состоялся показ Smyr Madina

18.10.2017  00:20

Российский бренд Smyr Madina представил новую коллекцию вечерних платьев и костюмов на подиуме Sochi Fashion Week, сообщается в пресс-релизе компании.

Узнаваемый почерк дизайнера – элегантная и женственная классика — на этот раз дополнен необычными декоративными элементами: объемными воланами, юбками из органзы поверх строгих силуэтов, прозрачными вставками и жакетами с расклешенными рукавами.

Smyr Madina не использует в коллекции броских принтов. Она отдает предпочтение классическим черному и нюду, а также предлагает модели сочного зеленого и сдержанного небесного цветов. Акцент сделан на необычном крое.

Поклонницами бренда уже стали многие российские знаменитости: Анастасия Калашникова, Дарья Клюкина, Анастасия Решетова, Хибла Герзмава, Asti (Artik&Asti), Эвелина Бледанс и многие другие. Основательница марки Мадина Смыр активно занимается развитием своего бренда и готовится к открытию шоу-рума в Москве.

Фотографии предоставлены компанией.

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