На 49-ой Федеральной ярмарке «Текстильлегпром» 2018/2019 двадцать уникальных трендов сезона осень-зима 2018/2019 представит эксперт Андрей Бурматиков, сообщает пресс-служба выставочной компании «РЛП-Ярмарка».

Андрей Бурматиков презентует 10 женских, 5 мужских и 5 детских трендов на авторских семинарах:

«Коммерческие направления в тенденциях мужской и детской моды сезона «осень-зима 2018/19» – 30 августа;

«Коммерческие направления в тенденциях женской моды сезона «осень-зима 2018/19» – 31 августа.

Андрей Бурматиков – ведущий эксперт индустрии моды, консультант по бизнес-процессам маркетинга, ассортиментной политики, визуального мерчендайзинга в сфере производства и ритейла товаров моды.

Программа семинаров:

1. Обзор тенденций моды сезона «осень-зима 2018/19»:

палитры массовой моды mainstream: базовые, fashion и FAD для «витрины»;

модные темы, перспективные для массовых коммерческих марок одежды;

коммерческие силуэты и пропорции по товарным категориям женской одежды: пальто, женский костюм, юбки, блузки, трикотаж, платья;

коммерческие силуэты и пропорции по товарным категориям мужской и детской одежды: пальто, куртки, мужской костюм, брюки и пиджаки для мужчин, трикотаж, платья и юбки для девочек.

2. Модные направления орнамента и декоративной отделки в одежде.

3. Варианты капсул ассортимента и средств художественной выразительности – а) heritage, б) ruff, в) mainstream стилевых ДНК торговых марок мужской и детской одежды.

Каждый участник семинаров получает презентационный обширный визуальный материал на электронном носителе, включающий: фотографии с показов брендов – «трендсеттеров» прет-а-порте, цветовые палитры с кодировкой Pantone, обзор модных тем, обзор актуальных силуэтов по товарным категориям, указанным в плане семинаров.

49-я Федеральная оптовая ярмарка товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности «Текстильлегпром» пройдет 29 августа – 1 сентября 2017 года в Москве на ВДНХ в павильонах 69 и 75.

В рамках Деловой программы ярмарки заявлены: мастер-классы Натальи Чиненовой по оптовым и розничным продажам; семинар по решению проблем швейного производства с использованием САПР «Грация»; мастер-класс по тенденциям в текстильном дизайне сезона «осень-зима 2018/19» Solstudio Textile Design, XI конкурс на соискание премии «Мода России» и 39-й Международный конкурс «Экзерсис» и др.

Лифлет трендов сезона «осень-зима 2018/19» предоставлен Андреем Бурматиковым.