Мастер-класс Натальи Чиненовой на 48-ой федеральной ярмарке «Текстильлегпром» пройдет 14 февраля и будет посвящен теме: «Внедрение технологий эффективных оптовых продаж», сообщают организаторы.

Наталья Чиненова – ведущий специалист российского ритейла и консультант по организации франчайзинга, розничных и оптовых продаж Fashion Consulting Group.

Как связать производственный цикл с потребностями опта, как внедрить технологии оптовых продаж в каждой конкретной компании и увеличить продажи – основные вопросы, которым посвящен мастер-класс «Внедрение технологий эффективных оптовых продаж. Расчет оборачиваемости, календарный план производства, поставок и продаж».

Программа мастер-класса:

1. Что такое внедрение технологий:

· Какие технологии относятся к управлению оптовыми продажами (перечень основных технологических инструментов продаж).

· Какими документами регламентируется внедрение технологического пакета.

· Как контролировать исполнение технологий.

· Как донести изменения до оптовых покупателей.

· Что делать, если новые правила ухудшают условия работы клиентов.

2. Как считать оборачиваемость товаров в оптовых продажах:

· Расчет продаж товаров по дням – сколько единиц товаров должно продаваться ежедневно.

· Как реализовать планы продаж на основании расчетной оборачиваемости:

Инструменты мотивации менеджеров продаж.

Инструменты мотивации оптовых покупателей.

3. Как сформировать календарный план производства:

· Когда и какие товары продаются в рознице?

· Когда и какие товары продаются в опте?

· Как объединить сроки продаж и сроки производства.

· Формируем календарный план.

4. Как анализировать продажи и что делать с остатками:

· Какие именно товары относятся к остаткам?

· Классификация товарных остатков в оптовых продажах.

· Инструменты управления товарными остатками.

· Сроки принятия решений.

5. Основные инструменты аналитики оптовых продаж:

· Формы отчетов.

· Сроки подготовки.

· Какие выводы делаем из аналитики.

· Как контролируем эффективность исполнения принятых решений.

В преддверии февральской Федеральной ярмарки «Текстильлегпром» прошел вебинар Натальи Чиненовой, анонсирующий программу предстоящего мастер-класса. Познакомиться с полной онлайн-трансляцией вебинара по оптовой торговле можно на официальном канале ярмарки «Текстильлегпром» на YouTube: http://www.youtube.com/channel/UCHoyUZfG-5TpK6gIfRuoM2g.

Напоминаем, 48-ая Федеральная оптовая ярмарка товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности «Текстильлегпром» пройдет 14 – 17 февраля 2017 года в Москве на ВДНХ в павильонах 69 и 75.

В рамках Деловой программы ярмарки пройдут мастер-классы Натальи Чиненовой «Внедрение технологий эффективных оптовых продаж. Расчет оборачиваемости, календарный план производства, поставок и продаж» и «Управление розничными продажами. Матрица продаж и товарный классификатор, влияние на эффективность продаж и оптимизацию» 14 и 15 февраля; семинары Андрея Бурматикова «Коммерческие направления в тенденциях женской, мужской и детской моды сезона «весна-лето 2018» – 15 и 16 февраля; семинар «САПР «Грация» - новый уровень автоматизации проектирования и производства одежды» 15 февраля и др.

Фотография предоставлена организаторами.