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В рамках «Текстильлегпром» состоится мастер-класс Натальи Чиненовой, посвященный визуальному мерчендайзингу

14.08.2017  18:36

Мастер-класс Натальи Чиненовой на 49-ой федеральной ярмарке «Текстильлегпром» пройдет 30 августа и будет посвящен теме: «Визуальный мерчендайзинг – как предлагать и продавать товары в условиях изменения поведения потребителей», сообщают организаторы.

Автор мастер-класса Наталья Чиненова - один из ведущих специалистов российского ритейла, консультант по организации франчайзинга, розничных и оптовых продаж Fashion Consulting Group.

Программа мастер-класса:

  • 10 законов визуального мерчендайзинга, базирующихся на психологии потребителей.
  • Основные правила и принципы визуального мерчендайзинга.
  • Основные приемы визуального мерчендайзинга для различных групп товаров.
  • Как использовать техники визуального мерчендайзинга для увеличения продаж.
  • Как оценить эффективность мероприятий визуального мерчендайзинга.

Каждый участник мастер-класса получает полную презентацию мероприятия.

В преддверии 49-ой Федеральной ярмарки «Текстильлегпром» прошел вебинар Натальи Чиненовой, анонсирующий программу предстоящего мастер-класса. Познакомиться с полной онлайн-трансляцией вебинара можно на официальном канале ярмарки «Текстильлегпром» на YouTube.

Напоминаем, 49-я Федеральная оптовая ярмарка товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности «Текстильлегпром» пройдет 29 августа – 1 сентября 2017 года в Москве на ВДНХ в павильонах 69 и 75.

В рамках Деловой программы ярмарки заявлены: мастер-класс Натальи Чиненовой по оптовым продажам; семинар по решению проблем швейного производства с использованием САПР «Грация»; мастер-класс по тенденциям в текстильном дизайне сезона «осень-зима 2018/19» Solstudio Textile Design, презентация онлайн-платформы «Модный magazin» www.e-mm.ru, XI конкурс на соискание премии «Мода России» и 39-й Международный конкурс молодых дизайнеров «Экзерсис» и др.

Фотография предоставлена пресс-службой выставочной компании «РЛП-Ярмарка».

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