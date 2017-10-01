В рамках выставки «Атмосфера творчества» состоятся «Атмосферные посиделки» с Дарьей Гейлер и Евгенией Ермиловой

Гостей «Атмосферных посиделок» 21 и 22 октября научат реставрации мебели и «скульптурной живописи», сообщают организаторы.

«Атмосфера творчества» – одно из важнейших событий в индустрии хобби, позволяющее любителям рукоделия и начинающим декораторам встретиться с экспертами и профессионалами в этой области. Традиционно помимо экспозиции стендов дизайнеров и мастеров программа выставки включает конкурсы, лекции и мастер-классы, для проведения которых на этот раз выделена специальная площадка – зона «Атмосферных посиделок».

Лекция первой в России создательницы линии художественных материалов Дарьи Гейлер начнется в 13.00 21 октября. Ее выступление будет посвящено меловым краскам и финишным покрытиям, а также способам обработки поверхностей – крашению, кракелюру, морению, гроттажу и фроттажу. Уже несколько лет декоратор дает мастер-классы по реставрации мебели, а с сентября 2015 года предлагает собственную палитру красок.

22 октября в 13.00 автор эксклюзивной техники «скульптурная живопись» Евгения Ермилова поделится секретами «скульптурной живописи» – необычной техники создания объемных изображений путем нанесения декоративной штукатурки на твердую поверхность. Художница регулярно проводит мастер-классы по «скульптурной живописи» в России и за рубежом, а недавно начала выпуск декоративных материалов под собственным брендом. На лекции Евгения расскажет, какие инструменты и материалы понадобятся для работы над объемными картинами, объяснит основные принципы техники, а затем предложит всем желающим попробовать себя в роли скульптурописцев.

В программе «Атмосферных посиделок» также запланирована лекция декоратора и дизайнера интерьеров Александра Мершиева на тему «Практическая колористика». На примере красок Sherwin-Williams он расскажет об основных правилах подбора цветов и сочетания оттенков в интерьере. А еще в замечательном пространстве «Посиделок» состоятся мастер-класс Анастасии Диордицы по декоративной плитке и лекция Екатерины Деркачевой, посвященная работе с наполнителем и античным грунтом, глубокому состариванию материалов, каменным и ржавым фактурам.

ООО «Атмосфера творчества» – компания по организации выставок, посвященных рукоделию и творчеству, которая занимается проектной деятельностью уже более четырех лет. На ее счету более 30 успешно проведенных мероприятий (выставка-продажа «Атмосфера творчества», выставка-продажа «Восточная коллекция», фестиваль «Творчество без границ», выставка-продажа «ЭкоСфера», фестиваль WoolArtFest, фестиваль «Пикник «Атмосфера творчества»).

Фотографии предоставлены организаторами.