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В рамках выставки «БиОТ 2016» состоится презентация Ассоциации кожевенно-обувных предприятий Узбекистана

13.12.2016  13:20

Презентация Ассоциации кожевенно-обувных предприятий Узбекистана «Узбекчармпойабзали» на выставке «БиОТ 2016» пройдет 13 декабря, сообщают организаторы.

Тема презентации: «Перспективы сотрудничества между Узбекистаном и Россией в сфере производства специальной обуви и изделий индивидуальной защиты». Место и время проведения: ВВЦ ВДНХ, 75 павильон, конференц-зал № 1, в 15.30

Участники презентации смогут:

- ознакомиться с продукцией предприятий «Узбекчармпойабзали»: кожа, кожтовары, спецобувь, заготовки;

- провести переговоры с директорами предприятий;

- обсудить вопросы взаимовыгодного сотрудничества.

Ассоциация кожевенно-обувных предприятий Узбекистана образована в Республике Узбекистан указом президента от 23 февраля 2000 года. В состав входит 252 предприятия:

  • 73 предприятия по заготовке кожевенного сырья;
  • 45 кожперерабатывающих предприятия;
  • 129 предприятий по производству обуви;
  • 4 кожгалантерейных предприятия;
  • 1 предприятие по производству искусственной кожи.

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