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В рамках выставки «БиОТ 2016» состоится презентация Ассоциации кожевенно-обувных предприятий Узбекистана
13.12.2016 13:20
Презентация Ассоциации кожевенно-обувных предприятий Узбекистана «Узбекчармпойабзали» на выставке «БиОТ 2016» пройдет 13 декабря, сообщают организаторы.
Тема презентации: «Перспективы сотрудничества между Узбекистаном и Россией в сфере производства специальной обуви и изделий индивидуальной защиты». Место и время проведения: ВВЦ ВДНХ, 75 павильон, конференц-зал № 1, в 15.30
Участники презентации смогут:
- ознакомиться с продукцией предприятий «Узбекчармпойабзали»: кожа, кожтовары, спецобувь, заготовки;
- провести переговоры с директорами предприятий;
- обсудить вопросы взаимовыгодного сотрудничества.
Ассоциация кожевенно-обувных предприятий Узбекистана образована в Республике Узбекистан указом президента от 23 февраля 2000 года. В состав входит 252 предприятия:
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