В последние недели работы выставки «Гений в юбке» состоятся мастер-класс для детей, лекция о фокстроте и моде и лекция-концерт.

11 февраля в 12:00 Лара Ржевская проведет мастер-класс для детей «Модели Надежды Ламановой в технике woolpainting». Целью мастер-класса является через гармоничные образы, созданные в конце XIX – начале XX века, научиться учится чувствовать стиль, цвет, пропорции. Мастер-класс состоит из теоретической и практической части.

«Мы познакомимся с творчеством легендарной Надежды Петровны на примере работ, представленных на выставке. Определим основные силуэты и пропорции, соответствующие различным историческим стилям. Освоим основные приемы техники woolpainting и каждый ребенок выполнит работу по мотивам выбранной модели Надежды Ламановой. Психологи и педиатры рекомендуют обращать больше внимания на развитие умений и навыков, как в раннем возрасте, так и на протяжении формирования личности ребенка. Это не только сделает руки более гибкими и умелыми, но и окажет благотворное влияние на развитие речи, мышления», - комментирует Лара Ржевская, кандидат искусствоведения, член Международной ассоциации «Союз дизайнеров».

11 февраля в 19:00 пройдет лекция «Фокстрот и мода: роль танца в реформе женской одежды начала ХХ века». Читает Ирина Сироткина, кандидат психологических наук, историк танца, преподаватель курсов «Танец и двигательная культура в истории и современности», «Мода и перформанс», постоянный автор журнала «Теория моды».

11 февраля в 17:00 гостей выставки ждет лекция-концерт «Надежда Ламанова и Анастасия Вяльцева: знаменитые современницы погибшей империи». Кем были известные современницы Надежды Ламановой? Все ли мечтали одеваться у «Поставщика Двора Ея Императорского Величества»? Что связывает Надежду Ламанову и блистательную певицу Анастасию Вяльцеву, имя которой сейчас незаслуженно забыто? Какой магией обладали эти уникальные женщины, что даже спустя столетие мы с большим интересом приподнимаем завесу страстных и интригующих переплетений моды и музыкального искусства? На все эти вопросы слушатели найдут ответы в лекции Ольги Пономаревой, создателя монобренда Kalista gloves. Так же, чтобы прочувствовать атмосферу этой эпохи, будут исполнены известные песни великолепной Анастасии Вяльцевой и пройдет мастер - класс по визажу в стиле актрис времен Веры Холодной.

Выставка «Гений в юбке» проходит в галерее «Беляево» Объединения «Выставочные залы Москвы» по 26 февраля.

Текст Ирины Щелкуновой, ИА «РИА Мода».

Иллюстрации предоставлены организаторами.