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В рамках выставки «Гений в юбке» состоится лекция «Творчество Надежды Ламановой и мода: модерн, ар-деко, конструктивизм»

18.01.2017  10:16

Лекция к.ф.н, преподавателя истории костюма и моды Татьяны Нагорских, посвященная творчеству первого русского модельера Надежды Петровны Ламановой, пройдет 25 января в галерее «Беляево», сообщают организаторы.

Героиня выставки «Гений в юбке» Надежда Петровна Ламанова была художником на смене веков и стилевых тенденций. Ее творчество расцвело в период моды модерна, господствующей в императорской России, а продолжилось в двадцатые годы в новой советской стране, воплощая авангардные идеи конструктивизма и лишь немного стиль ар-деко. 

Диапазон творчества гениального модельера потрясает воображение: костюмы для царской семьи и двора, для высшего света дореволюционной России, театральных постановок и кинокартин, для простых советских работниц. При этом каждое ее творение было настоящим произведением искусства, воплощением стиля, безупречного вкуса и необыкновенной красоты. 

Лекция «Творчество Надежды Ламановой и мода: модерн, ар-деко, конструктивизм» пройдет 25 января с 19.00 до 20.00 в галерее «Беляево».

Выставка «Гений в юбке» проходит в галерее «Беляево» Объединения «Выставочные залы Москвы» по 26 февраля.

Иллюстрация предоставлена организаторами.

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