Сессия «Возможности по печати и обработки ткани в России. Решения для fast-fashion и поставщики сырья» состоится в ЦВК «Экспоцентр» 29 августа, сообщает оргкомитет мероприятия.

Участники практической сессии рассмотрят, где и как можно заказать ткань с собственным рисунком или сделать дизайн на заказ, особенности и технические возможности обработки разных материалов.

Сессия будет интересна фабрикам, производящим модную одежду и заинтересованным в поиске эффективных решений для fast-fashion. В рамках сессии выступят эксперты по созданию дизайнов на ткани, размещению заказов и производственные компании по обработке и печати на тканях и текстильных полотнах.

Ксения Ежова, руководитель студии дизайна Solstudio textile design, расскажет об изменениях восприятия текстильного рисунка, о системе оценки текстильного дизайна. Затронет такую тему, как нанесение принта на ткань: подробнее остановится на видах печати и их различиях. А также поделится информацией о цифровой печати на синтетических и натуральных тканях: этапы, сроки, стоимости.

Анатолий Кутняков, генеральный директор ГК Mercury Tex Со, представит уникальные технологии по печати на ткани и обработки материала для швейных предприятий:

Возможности производства в России мембранных и многослойных материалов.

Новые технологии по печати на ткани: сроки, качество и цены.

Преимущества российского производства.

Светлана Пашкина, креативный директор компании URSUS, рассмотрит особенности создания актуальных дизайнов для российского рынка:

Роль дизайна в успешности продаж на российском рынке.

Особенности создания модных направлений в полотнах.

Особенности разработки дизайнов для детского рынка.

Опыт компании URSUS в успешном выведении модных полотен на российский рынок.

Начало мероприятия - 29 августа, 12:00.

Место проведения: г. Москва, ЦВК «Экспоцентр», Павильон 7, зал 2.