3-я Международная выставка тканей и текстильных материалов «Интерткань» пройдет с 28 по 30 августа 2017 года
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В рамках выставки «Интерткань-2017» пройдет практическая сессия по сырью и тканям

07.08.2017  22:50

Сессия «Возможности по печати и обработки ткани в России. Решения для fast-fashion и поставщики сырья» состоится в ЦВК «Экспоцентр» 29 августа, сообщает оргкомитет мероприятия.

Участники практической сессии рассмотрят, где и как можно заказать ткань с собственным рисунком или сделать дизайн на заказ, особенности и технические возможности обработки разных материалов.

Сессия будет интересна фабрикам, производящим модную одежду и заинтересованным в поиске эффективных решений для fast-fashion. В рамках сессии выступят эксперты по созданию дизайнов на ткани, размещению заказов и производственные компании по обработке и печати на тканях и текстильных полотнах.

Ксения Ежова, руководитель студии дизайна Solstudio textile design, расскажет об изменениях восприятия текстильного рисунка, о системе оценки текстильного дизайна. Затронет такую тему, как нанесение принта на ткань: подробнее остановится на видах печати и их различиях. А также поделится информацией о цифровой печати на синтетических и натуральных тканях: этапы, сроки, стоимости.

Анатолий Кутняков, генеральный директор ГК Mercury Tex Со, представит уникальные технологии по печати на ткани и обработки материала для швейных предприятий:

  • Возможности производства в России мембранных и многослойных материалов.
  • Новые технологии по печати на ткани: сроки, качество и цены.
  • Преимущества российского производства.

Светлана Пашкина, креативный директор компании URSUS, рассмотрит особенности создания актуальных дизайнов для российского рынка:

  • Роль дизайна в успешности продаж на российском рынке.
  • Особенности создания модных направлений в полотнах.
  • Особенности разработки дизайнов для детского рынка.
  • Опыт компании URSUS в успешном выведении модных полотен на российский рынок.

Начало мероприятия - 29 августа, 12:00.

Место проведения: г. Москва, ЦВК «Экспоцентр», Павильон 7, зал 2.

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