Бизнес-консультант международного уровня, директор по развитию Melon Fashion Group Майк Миккельборг проведет авторский семинар по налаживанию отношений производителей и сетей на выставке «Интерткань» 30 августа, сообщает Союзлегпром.

Эксперт выступит на тему: «Как соответствовать требованиям профессиональных российских и международных ритейлеров. Методика работы и мировой опыт внедрения успешных схем взаимодействия между участниками рынка (производитель и ритейлер) в Китае, Мьянме, Турции и Великобритании».

В рамках Практикума деловой программы «Интерткань» Майк Миккельборг впервые поделится своим опытом по созданию успешного производства, выводу на рынки сбыта новых брендов, налаживанию кооперации между фабриками и сетями перед широкой российской аудиторией, а также пообщается с представителями легкой промышленности – участниками выставки «Интерткань»

Затем от лица компании Melon Fashion Group эксперт примет участие в Торгово-закупочной сессии производителей отрасли и крупнейших торговых сетей, которая состоится 30 августа, в рамках деловой программы «Интерткани», и проведет консультации с российскими компаниями-производителями легпрома по поиску российских фабрик для размещения заказов компании на российском рынке.

Мастер-класс состоится 30 августа 2017 г., в 14:00 в зале «Практикум» павильон 7.1. («Западный вход» ЦВК «Экспоцентр». Краснопресненская набережная, д. 14, м. «Выставочная»).

Майк Миккельборг - известный международный бизнес-эксперт. За свою 20-летнюю карьеру в fashion-ритейле занимал управляющие должности и осуществлял деятельность по развитию бизнеса, организации цепи поставок и электронной коммерции в различных корпорациях по всему миру, а также в Китае, России, Европе, США, Южной Африке.

За годы работы успешно создал собственные заводы и производственные площадки по пошиву одежды в Китае и осуществлял поставки продукции под заказ таким корпорациями как Walmart, H&М, Ikea и многим другим. Также, выступал в качестве консультанта для китайской швейной и текстильной промышленности, работал с компанией Deloitte, запускал модные бренды в США и Японии.

Помимо собственных предприятий, занимал руководящие должности в крупных корпоративных фэшн-компаниях и предприятиях розничной торговли, Майк Миккельборг проводит консультации для крупных модных ритейлеров, правительств и венчурных фирм, преимущественно сосредоточившись на формировании стратегии, электронной коммерции, создании цепочки поставок и освоения новых рынков.

В настоящее время он реализует несколько программ, направленных на увеличение эффективность бизнеса в Melon Fashion Group, ранее сотрудничал с российским брендом «Модис».

«В этой презентации я делюсь своим опытом, а также мыслями и идеями о том, как российский производитель может эффективно организовать сове сотрудничество с местными российскими и международными ритейлерами. Учитывая свой богатый опыт в этой области, хорошее понимание как производства, так и розницы, а также потребности потребителей я представлю конкретные примеры и возможные действия для российских фабрик и участников отрасли. Моя основная компетенция заключается в определении узких мест, барьеров на всех этапах сотрудничества фабрик с брендами и разработке инновационных решений для их устранения в целях успешной организации работы предприятия. В своем докладе я поделюсь ценной информацией о том, как наилучшим образом организовать свой бизнес процесс по работе с сетями и брендами для достижения цели», - комментирует свое участие Майк Миккельборг.

Melon Fashion Group - ведущий российский ритейлер модного бизнеса, производитель женской и мужской одежды, владеющий брендами Zarina, Befree и Love Republic. По итогам 2016 года суммарная розничная сеть Melon Fashion Group насчитывает 561 магазин в 6 странах: России, Украине, Белоруссии, Грузии, Армении, Казахстане. Общая площадь торговых точек, открытых под брендами Zarina, Befree и Love Republic, превышает 110 тысяч квадратных метров. Команда насчитывает более 4000 сотрудников.