Textile Expert Forum - зона трендов в текстиле сезона осень-зима 2018/2019 – будет работать в «Экспоцентре» с 28 по 30 августа, сообщает Союзлегпром.

Центром Textile Expert Forum станет тренд-зона – пространство, в котором каждая из компаний – участниц выставки, получит возможность показать лучшие образцы своей новой коллекции. Задача тренд-зоны – показать посетителям общие направления сезона осень-зима 2018/2019. Это концентрат тенденций – 4 основных направления, ключевые темы, необходимые для создания и развития коллекции одежды.

Представленные на форуме материалы помогут посетителям быстро найти интересующего их производителя ткани, так как на каждом образце будет указано название и стенд компании.

Результатом работы форума станет премия «Интерткань». Профессиональное жюри, состоящее из экспертов индустрии моды, выберет лучшие образцы тканей, представленные на форуме.

Жюри в своем выборе будет учитывать качества ткани, интересующие потребителей в текущем сезоне: оригинальность с точки зрения художественного оформления, декорирования, финишной обработки, инноваций в технологии; будут интересны ткани с необычными тактильными качествами, способность ткани передавать и вызывать эмоции.

В отдельной зоне форума будет организовано пространство, посвященное текущим тенденциям текстильного дизайна сезона осень-зима 2018/2019, а также концептуальным решениям перехода рисунка на разные плоскости. Эта часть форума подготовлена студией текстильного дизайна Solstudio Textile Design и расскажет о том, что текстильный дизайн давно уже вышел за рамки обычных понятий и, благодаря развитию новых технологий, объединил в себе креативные решения для нанесения рисунка на все возможные поверхности.

Познакомиться с коллекциями экспонентов и узнать тренды в текстильном дизайне, технологиях изготовления материалов и изменениях современного покупателя можно будет на интерактивных тренд-экскурсиях бюро Trendsquire. В рамках Textile Expert Forum команда бюро расскажет, какое влияние культурные макротренды и образ жизни современного покупателя оказывают на дизайн и технологии изготовления материалов.

Участники тренд-экскурсии совершат тур среди экспонентов выставки, где узнают ключевые визуальные тренды: цвет, фактуры, дизайн, принты, отделка. Экскурсии пройдут с акцентом на применении материалов в дизайне одежды и текстиля для дома: помимо интерактивного тренд-обзора, участники получат ответы на вопрос, какие типажи современных покупателей в России существуют, какими принципами руководствуются при выборе готовых изделий, для каких групп принципиальны тактильные ощущения и цвет, для каких – функционал и износостойкость.

Экскурсии буду проходить ежедневно 28-30 августа в 14.00. Старт экскурсии – в зоне Textile Expert Forum, стенд G2. Рекомендуется предварительная регистрация.